„Faza 0”, activă. Rusia accelerează pregătirile pentru războiul cu NATO, susține ISW

Autor: Veronica Andrei
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 17:49
430 citiri
„Faza 0”, activă. Rusia accelerează pregătirile pentru războiul cu NATO, susține ISW
Vladimir Putin testează răbdarea NATO/FOTOX@TallbarFIN

Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) atrage atenția, într-o analiză publicată, luni, 6 octombrie, că Rusia pare să fi intrat într-o etapă intensificată de pregătire pentru un eventual conflict militar cu NATO. Nu este vorba, deocamdată, de mișcări militare masive, ci de o ofensivă susținută în plan psihologic și informațional – o campanie menită să creeze, în timp, condiții de acceptare a unei agresiuni viitoare.

Potrivit ISW, Moscova încearcă să justifice în avans posibile acțiuni militare, printr-un discurs alarmist care vizează atât publicul intern, cât și aliații occidentali. Recent, Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a lansat acuzații fără dovezi potrivit cărora Marea Britanie ar pregăti un atac naval asupra unei nave ucrainene sau a unui vas civil, cu scopul de a da vina pe Rusia. Presupușii autori – susține SVR – ar fi ruși pro-ucraineni, „instruiți” să pretindă că acționează la ordinul Moscovei, folosind echipamente chinezești pentru a atrage și Beijingul în scandal.

ISW consideră aceste acuzații parte dintr-un model mai larg de dezinformare, practicat deja în cazul Poloniei, Moldovei și Serbiei, și care ar indica o strategie coerentă de construire a unui narativ ostil la adresa Occidentului.

Faza 0: creare de condiții pentru o criză militară extinsă

În termeni strategici, ISW interpretează aceste acțiuni ca făcând parte din „Faza 0” a unei posibile confruntări cu NATO – o etapă preliminară, în care sunt create condiții psihologice și de infrastructură pentru un conflict major. În paralel, Rusia ar continua să desfășoare acțiuni hibride împotriva statelor membre NATO: sabotaje, incendieri, atacuri cibernetice și perturbări ale comunicațiilor prin GPS.

În ultimele luni, se remarcă o intensificare a incursiunilor cu drone rusești în spațiul aerian al NATO, acțiuni pe care ISW le citează ca dovezi ale escaladării treptate. Totuși, instituția americană subliniază că nu există în prezent indicii că Rusia ar pregăti un atac iminent asupra Alianței.

În schimb, restructurarea districtelor militare din vestul Rusiei și dezvoltarea unor baze militare în apropierea graniței cu Finlanda sunt considerate elemente de construcție strategică pe termen lung.

Obiectiv: fracturarea voinței politice a Occidentului

Pe lângă dimensiunea internațională, Moscova urmărește și obiective de politică internă. Prin fabricarea unor scenarii de atac atribuite Occidentului, regimul Putin încearcă să mobilizeze susținerea populației în eventualitatea unui conflict extins și să justifice decizii agresive în plan extern.

„Rusia încearcă să exploateze frica din Europa pentru a forța concesii în războiul din Ucraina și în eventualitatea unui conflict cu NATO. Moscova speră să descurajeze sprijinul european pentru Kiev și să blocheze inițiativele de consolidare a apărării în țările membre NATO, sugerând că orice pas în această direcție ar provoca o reacție violentă din partea Rusiei”, precizează ISW.

Analiștii notează că această campanie psihologică face parte dintr-o strategie mai amplă de slăbire a coeziunii euro-atlantice. Prin alimentarea percepției unui risc iminent și difuz al violenței, Moscova speră să obțină avantaje tactice fără a declanșa neapărat un război deschis.

Analiza ISW vine pe fondul avansului forțelor ruse în estul Ucrainei. Potrivit platformei DeepState, trupele ruse au cucerit recent localitatea Maliivka, în regiunea Dnipropetrovsk, iar luptele continuă în Donețk și Zaporojie.

În același timp, fostul președinte american Donald Trump a declarat că este aproape de a lua o decizie privind furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei, dar a precizat că va consulta mai întâi autoritățile de la Kiev în legătură cu utilizarea acestora.

SUA vor cere la ONU sancționarea Cubei pentru implicarea în războiul din Ucraina
SUA vor cere la ONU sancționarea Cubei pentru implicarea în războiul din Ucraina
Statele Unite intenționează să conteste, în cadrul ONU, o nouă rezoluție ce solicită ridicarea embargoului economic impus Cubei, în contextul apariției unor informații potrivit cărora...
Ucraina construiește rețele secrete de baterii pentru a preveni penele de curent în urma atacurilor rusești
Ucraina construiește rețele secrete de baterii pentru a preveni penele de curent în urma atacurilor rusești
Pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene, autoritățile de la Kiev pun în funcțiune o rețea discretă, dar esențială: parcuri de baterii de mare...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #pregatiri, #razboi NATO Rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Digi24.ro
Reactia Gretei Thunberg dupa ce Donald Trump i-a transmis: "Mergi la doctor"
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Aurul a atins pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie. Deprecierea dolarului este de vină
  2. Facultățile suspendă cursurile pe timpul codului roșu de ploi. Anunțuri de la SNSPA, Universitatea București și UMF
  3. Unde pot suna bucureștenii pentru a semnala situațiile cauzate de vremea extremă. Linia PMB este activă 24 de ore din 24. Cod roșu de ploi torențiale
  4. Rețea de hoți de mașini de lux, destructurată de poliția italiană. DIICOT, implicat în anchetă. Printre arestați, și români
  5. „Faza 0”, activă. Rusia accelerează pregătirile pentru războiul cu NATO, susține ISW
  6. Școli închise și-n Bulgaria din cauza ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu VIDEO
  7. Ministrul Educației, despre școlile sub Cod roșu de vreme rea: "Prezența fizică se suspendă, iar cursurile se vor recupera"
  8. Demisie la vârf la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Noul manager a părăsit funcția după o săptămână
  9. Ion Țiriac, după ce a discutat cu Iohannis: ”Tare drag mi-ar fi să am un Viktor Orban!”
  10. Ministra Mediului anunță măsurile pregătite în zonele unde se așteaptă ploi abundente: „Sunt sute de oameni pe teren, cu utilajele aferente”