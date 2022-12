Rusia ar pregăti o nouă invazie dinspre Belarus. Echipamente militare și personal, mutate mai aproape de granița cu Ucraina VIDEO

Rusia s-ar pregăti pentru o nouă invazie în Ucraina, spre Kiev, dinspre Belarus. Marți, 20 decembrie, a început să mute echipamente și personal militar în partea de sud a Belarusului, mai aproape de granița cu Ucraina.

Potrivit ziarului ucrainean Obozrevatel, în timpul zilei s-a înregistrat transportul tancurilor, camioanelor și al ocupanților ruși mobilizați de pe terenurile de antrenament din nordul și centrul țării, unde au fost desfășurați, către sud.

BelSat a publicat o înregistrare video care arată unul dintre convoaiele văzute în apropiere de Dragychyn, care se deplasează spre Ivanovo. Este vorba despre 6 vagoane acoperite, 2 vagoane pentru oameni, tancuri, "Ural", cisterne și camioane de combustibil.

De asemenea, la 20 decembrie, un tren cu echipamente militare ale Forțelor Armate Ruse desfășurate pe terenul de antrenament Obuz-Lesnovsky (districtul Baranovichi, regiunea Brest) a plecat din gara Polonka.

Large amounts of #Russia's military equipment in #Belarus is being moved south to the border with #Ukraine.@Belsat_TV published this video but there are other reports too from monitoring group Gayun about the relocation as tensions rise the day after Putin's visit.#StopRussia pic.twitter.com/V5OfltNH7T