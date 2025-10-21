Moscova se pregătește de război cu NATO. Exercițiile „Zapad-2025” din Belarus, scenariu pentru 2030

Rusia pregătește terenul pentru un posibil conflict cu NATO, iar Belarus devine platforma de antrenament pentru aceste planuri, afirmă serviciile de informații militare ucrainene. Exercițiile strategice „Zapad‑2025”, desfășurate pe teritoriul belarus, includ scenarii de atac nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva țărilor baltice și a Poloniei.

Atac cu drone, în plin exercițiu militar

În timpul exercițiilor militare din septembrie, armata rusă a simulat un atac coordonat cu drone asupra Poloniei. Pe 10 septembrie, 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez — o demonstrație de forță care a fost urmată de incidente similare în Norvegia, Germania și Danemarca.

Vadim Skibițki, adjunctul șefului Direcției Principale de Informații a Apărării din Ucraina (GUR), spune că aceste manevre trebuie privite cu maximă seriozitate. „Este un semnal clar pentru Europa. Avem documente care confirmă acest scenariu de pregătire militară până în 2030”, a declarat oficialul ucrainean pentru UkrInform.

Planurile Rusiei pentru 2030: război cu NATO

Documente militare rusești recente, analizate de GUR, arată că Moscova vizează o confruntare cu NATO în următorii cinci ani. Potrivit strategiei de înarmare a Rusiei până în 2036, pregătirea forțelor armate pentru o confruntare directă cu Alianța Nord-Atlantică este menționată chiar în primul punct al planului, prezentat în iunie de ministrul rus al Apărării.

În acest context, Belarus joacă un rol-cheie. „Monitorizăm permanent activitatea militară nu doar a forțelor belaruse, ci și a celor ruse dislocate pe teritoriul țării”, spune Skibițki. Deocamdată, Ucraina nu observă concentrații semnificative de trupe în regiune, iar nivelul de amenințare este considerat scăzut.

Rusia atacă, dar economia se clatină

Oficialul ucrainean mai atrage atenția că, în ciuda propagandei Kremlinului, economia rusă se află în recesiune. Peste 40% din bugetul federal este alocat pentru război, ceea ce pune presiune pe restul economiei.

„Rusia nu se limitează la Ucraina. Scenariile analizate în cadrul exercițiilor militare includ și țările baltice, Polonia și statele din nordul Europei. Kremlinul se pregătește pentru un conflict deschis cu Occidentul”, avertizează Skibițki.

