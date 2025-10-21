Moscova se pregătește de război cu NATO. Exercițiile „Zapad-2025” din Belarus, scenariu pentru 2030

Autor: Veronica Andrei
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 19:56
224 citiri
Moscova se pregătește de război cu NATO. Exercițiile „Zapad-2025” din Belarus, scenariu pentru 2030
Militarii ruș s-au pregătit în Belarus FOTO:X/@InsiderGeo

Rusia pregătește terenul pentru un posibil conflict cu NATO, iar Belarus devine platforma de antrenament pentru aceste planuri, afirmă serviciile de informații militare ucrainene. Exercițiile strategice „Zapad‑2025”, desfășurate pe teritoriul belarus, includ scenarii de atac nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva țărilor baltice și a Poloniei.

Atac cu drone, în plin exercițiu militar

În timpul exercițiilor militare din septembrie, armata rusă a simulat un atac coordonat cu drone asupra Poloniei. Pe 10 septembrie, 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez — o demonstrație de forță care a fost urmată de incidente similare în Norvegia, Germania și Danemarca.

Vadim Skibițki, adjunctul șefului Direcției Principale de Informații a Apărării din Ucraina (GUR), spune că aceste manevre trebuie privite cu maximă seriozitate. „Este un semnal clar pentru Europa. Avem documente care confirmă acest scenariu de pregătire militară până în 2030”, a declarat oficialul ucrainean pentru UkrInform.

Planurile Rusiei pentru 2030: război cu NATO

Documente militare rusești recente, analizate de GUR, arată că Moscova vizează o confruntare cu NATO în următorii cinci ani. Potrivit strategiei de înarmare a Rusiei până în 2036, pregătirea forțelor armate pentru o confruntare directă cu Alianța Nord-Atlantică este menționată chiar în primul punct al planului, prezentat în iunie de ministrul rus al Apărării.

În acest context, Belarus joacă un rol-cheie. „Monitorizăm permanent activitatea militară nu doar a forțelor belaruse, ci și a celor ruse dislocate pe teritoriul țării”, spune Skibițki. Deocamdată, Ucraina nu observă concentrații semnificative de trupe în regiune, iar nivelul de amenințare este considerat scăzut.

Rusia atacă, dar economia se clatină

Oficialul ucrainean mai atrage atenția că, în ciuda propagandei Kremlinului, economia rusă se află în recesiune. Peste 40% din bugetul federal este alocat pentru război, ceea ce pune presiune pe restul economiei.

„Rusia nu se limitează la Ucraina. Scenariile analizate în cadrul exercițiilor militare includ și țările baltice, Polonia și statele din nordul Europei. Kremlinul se pregătește pentru un conflict deschis cu Occidentul”, avertizează Skibițki.

„Puterea” aeriană a Rusiei s-a dezumflat lângă o pistă militară
„Puterea” aeriană a Rusiei s-a dezumflat lângă o pistă militară
În mijlocul demonstrațiilor de forță de la Zapad 2025 — exercițiile militare bianuale desfășurate de Rusia împreună cu Belarus — privirile analiștilor s-au oprit nu asupra rachetelor,...
Rusia ține Europa sub presiune și testează unitatea și reziliența Occidentului printr-un „război de uzură” hibrid. Analiza unui reputat expert în relații internaționale
Rusia ține Europa sub presiune și testează unitatea și reziliența Occidentului printr-un „război de uzură” hibrid. Analiza unui reputat expert în relații internaționale
De la invazia Georgiei și anexarea Crimeei până la atacurile cibernetice, dronele misterioase și presiunile energetice asupra Europei, Rusia urmează o strategie coerentă și de lungă durată...
#razboi Ucraina, #pregatiri, #razboi, #NATO, #exercitii militare, #Rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistratilor: "Senzatie puternica de inechitate"
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia intensifică loviturile asupra uzinelor de armament ucrainene. Cum poate rezista industria?
  2. De la noi acum, de la speciali poate mai târziu...
  3. Moscova se pregătește de război cu NATO. Exercițiile „Zapad-2025” din Belarus, scenariu pentru 2030
  4. Capitala europeană ce va interzice trotinetele electrice închiriate, începând din 2026
  5. "Amatorism sau sabotaj?". Motivele pentru care avocatul Gabriel Biriș dă dreptate CCR, după blocare legii pensiilor magistraților. "Mă miră că scorul nu a fost 9:0"
  6. Platforma X lansează o piață cu pseudonime pentru utilizatori: prețul unui nume poate ajunge la sume de șapte cifre
  7. ”Trump a fost manipulat de Putin”, avertizează un fost ambasador american. Summitul de la Budapesta, o capcană
  8. UE strânge relațiile cu o importantă țară arabă. La reuniunea organizată de Consiliul European participă și președintele Nicușor Dan
  9. Aliații Ucrainei încearcă să consolideze sprijinul pentru Zelenski, pe fondul temerilor legate de o posibilă înțelegere Trump-Putin
  10. Influenceri TikTok, condamnaţi de tribunal să se căsătorească. Ce prezenta videoclipul folosit de instanță pentru a-i obliga să devină soț și soție FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 19 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 146 - Rusia atac asupra României