Regiunea Donbas este, din nou, centrul unei „bătălii decisive”, aşa cum o califică surse din ambele tabere. Între timp, armata ucraineană ripostează cu atacuri punctuale asupra infrastructurii militare ruseşti, inclusiv dincolo de graniţă, în regiunea Rostov.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), în ultimele zile, Rusia a efectuat cea mai amplă regrupare de trupe de la retragerea eşuată din zona Kievului în 2022. Scopul: cucerirea completă a regiunii Doneţk. În acelaşi timp, Ucraina loveşte sisteme radar în adâncimea teritoriului rus, ceea ce sugerează o strategie de întârziere şi uzură a potenţialei ofensive.

O ofensivă cu trupe proaspete şi tehnică grea

Analiştii OSINT (Open Source Intelligence) avertizează că Rusia ar putea reveni la tacticile clasice, cu coloane de blindate — inclusiv tancuri şi transportoare BMP — pe un front extins, ceea ce ar putea indica pregătirea unui atac de amploare. Este vorba despre mobilizarea a zeci de mii de soldaţi, regrupaţi din alte zone — inclusiv din regiunile Sumî, Herson şi Harkov.

Pe direcţia de sud, trupele ruse şi-au intensificat activitatea în zona Zaporojie, unde sunt folosite din ce în ce mai frecvent drone de atac FPV şi vehicule blindate, în special în zonele recent deminate. Conform surselor ucrainene, unele dintre cele mai bine pregătite unităţi ruse au fost transferate aici, în pregătirea unei eventuale ofensive de toamnă.

Atacuri ucrainene în adâncimea teritoriului rus

În noaptea de 3 spre 4 septembrie, forţele ucrainene ar fi lovit două sisteme radar în regiunea Rostov, folosind, cel mai probabil, drone de precizie. Datele satelitare NASA FIRMS au indicat surse de căldură în apropierea fostei baze a regimentului antiaerian 1244, lângă Nazarov, precum şi la un sistem de tip RLS-1 din Rostov-pe-Don.

Astfel de atacuri fac parte dintr-o strategie ucraineană de perturbare a logisticii şi supravegherii ruseşti înainte de un posibil asalt major.

Situaţia pe front: câştiguri şi pierderi în valuri

Pe axa Sumî, ruşii au avansat uşor spre sud de localitatea Iablunivka, dar au fost respinşi în mai multe puncte de contraatac ucrainean. În Harkov, forţele Kievului au recuperat poziţii în zona Kupiansk, în ciuda utilizării de către ruşi a unor „pelerine invizibile” pentru deplasări nocturne — un nou tip de camuflaj care, potrivit relatărilor, nu oferă avantajul scontat.

În Donbas, ucrainenii au avansat la Serebrianka şi Katerinivka, iar la Udačne a fost arborat din nou drapelul ucrainean. Totuşi, ruşii au reuşit să ocupe localitatea Novoselivka din regiunea Dnipropetrovsk, în timp ce la Dobropillia au fost respinşi.

Pe linia Herson–Zaporojie, deşi nu s-au înregistrat avansuri teritoriale semnificative, intensitatea luptelor este în creştere. Terenul minat şi utilizarea dronelor transformă zona într-un teatru de război din ce în ce mai complex.

Strategia Moscovei: cucerirea regiunii Doneţk şi controlul resurselor vitale

Potrivit expertului militar ucrainean Roman Svitin, Kremlinul mizează pe o mobilizare masivă pentru a forţa linia frontului ucrainean pe o distanţă de sute de kilometri. Obiectivul principal ar fi extinderea coridorului controlat în est, dar şi preluarea controlului asupra resurselor esenţiale — în special apă.

„Unul dintre punctele-cheie vizate de ruşi este captarea de apă din zona Sloviansk, prin controlul canalului Siverski Doneţ–Donbas. Aceasta ar permite aprovizionarea cu apă a teritoriilor ocupate”, a declarat Svitin pentru Focus.ua.

De asemenea, armata rusă îşi intensifică presiunea în zona Pokrovsk, cu scopul de a ajunge la Sloviansk nu doar dinspre sud, ci şi dinspre vest şi nord, ceea ce ar închide cercul strategic asupra oraşului.

Apărare prin uzură şi atacuri asimetrice

Pentru Ucraina, cheia în perioada următoare va fi capacitatea de a „măcina” valurile de atacatori, folosind mijloace moderne: lovituri de precizie asupra logisticii ruse, utilizarea dronelor FPV şi maximizarea sprijinului occidental.

„Trebuie să evităm pierderile masive în rândul militarilor şi să ne concentrăm pe reducerea capacităţilor ofensive ale Rusiei”, avertizează Svitin. Potrivit lui, strategia ucraineană trebuie să se bazeze pe flexibilitate şi pe acţiuni punctuale, nu pe ciocniri frontale directe.

Perspective şi scenarii

Fostul premier britanic Boris Johnson susţine că un final al războiului este posibil până la sfârşitul lui 2025, dacă Occidentul îşi sporeşte sprijinul pentru Ucraina. În acelaşi timp, Kremlinul continuă să investească în dezvoltarea dronelor de atac de tip „Shahed”, acum dotate cu camere şi modemuri, ceea ce le face şi mai periculoase în perioada de iarnă, când vizibilitatea şi interceptarea devin mai dificile.

