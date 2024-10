Forțele ruse anunță capturarea unei alte localități de lângă orașul strategic Pokrovsk FOTO/VIDEO

Rusia a revendicat luni, 28 octombrie, preluarea sub control a unei alte localităţi în estul Ucrainei, la sud-est de oraşul strategic Pokrovsk, nod logistic cheie pentru armata ucraineană de care forţele ruse se apropie de la o zi la alta, potrivit AFP şi Rbc.ru.

Ministerul Apărării rus a indicat în raportul său de luni că "unităţile grupului de trupe Ţentr (Centru)" au cucerit satul Ţukurino, situat la 8 km sud-est de Selidovo şi la 2 km de oraşul Ukrainsk. În Ţukurino există o staţie de cale ferată care duce spre Pokrovsk.

Russians have taken Selydove and are advancing towards Pokrovsk! Keep supporting the defenders at the front, as the situation is extremely volatile in many directions! pic.twitter.com/rlxbpyGEV6