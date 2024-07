Armata rusă susține că a preluat controlul asupra unui sat din estul regiunii Donețk FOTO/VIDEO

Ministerul rus al Apărării a anunţat că forţele sale au preluat controlul asupra satului Urozhaine din estul regiunii ucrainene Doneţk, ceea ce, dacă se confirmă, ar fi ultima dintr-o serie de cuceriri de după capturarea oraşului strategic Avdiivka în februarie, relatează Reuters.

Bloggeri ucraineni au afirmat că forţele Kievului au cedat controlul asupra satului, situat la sud-vest de oraşul Doneţk, controlat de ruşi.

Armata ucraineană susţine că luptele sunt încă în desfăşurare în zonă.

"Ca urmare a unor acţiuni de succes, grupul de forţe "est" a preluat controlul asupra localităţii Urozhaine din regiunea Doneţk... şi desfăşoară operaţiuni de curăţare a zonei şi deminare", a transmis Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Geolocated footage indicates that Russian forces broke through Ukrainian positions in the Velyka Novosilka direction and captured the village of Urozhaine.

Following the fall of Staromayorske, Russian forces managed to seize control of the western bank of the Mokri Yaly river… pic.twitter.com/8yPE0jIqPm