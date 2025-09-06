Putin în vizită la o întreprindere din industria medicală și de reabilitare FOTO kremlin.ru

Un oficial de la Kremlin a declarat că numărul soldaților răniți în lupta din Ucraina a contribuit la transformarea Rusiei într-un lider mondial în fabricarea de proteze.

Ministrul adjunct al apărării, Anna Țivilyova, despre care se pare că este o rudă a președintelui Vladimir Putin, a declarat la o conferință din Vladivostok că cei care se întorc de pe câmpul de luptă au devenit un „motor” în promovarea inovației Rusiei în domeniul protezelor.

„Probabil că acum conducem în această direcție”, a spus ea la Forumul Economic Estic.

„Tocmai participanții la operațiunea militară specială ne-au permis să atingem un astfel de nivel prioritar”, a spus ea, folosind sintagma folosită de Rusia pentru a descrie invadarea Ucrainei.

Putin a declarat anul trecut că aproximativ 700.000 de soldați ruși luptă în Ucraina, dar Moscova a ținut secret numărul soldaților uciși sau răniți în invazia sa și rareori dezvăluie informații despre victime.

Potrivit Ministerului Apărării britanic, peste un milion de soldați ruși au fost uciși sau răniți de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022.

Această estimare se aliniază cu un studiu recent realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul în SUA, care estimează că numărul deceselor militare ruse este de până la 250.000, iar numărul total de victime, inclusiv răniții, este de peste 950.000.

Semne ale ratei ridicate a victimelor pot fi observate în industria funerară înfloritoare din Rusia - între ianuarie și aprilie 2025, furnizorii de servicii funerare au înregistrat o creștere de 12,7% a veniturilor față de anul precedent - și în numărul tot mai mare de veterani care se întorc acasă fără brațe sau picioare.

Datele guvernului rus arată că a emis cu 60.000 de membre protetice mai mult în 2024 decât în 2021 - o creștere de 65%.

Țiviliova a fost sancționată de Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie pentru rolul său în ofensiva Rusiei asupra Ucrainei.

Se pare că este fiica verișoarei primare a lui Putin, Marea Britanie numind-o „verișoara primară a lui Putin odată înlăturată”, iar UE o include pe lista „rudelor apropiate” a liderului de la Kremlin.

