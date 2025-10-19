Micuții ucraineni au fost răpiți din casele lor și transportați forțat în Rusia/ FOTO:X/@rshereme

Trupele ruse sadice au comis atrocități de nedescris sub pretextul războiului în Ucraina. Povești despre tortură, viol și spălare a creierelor au apărut încă de la începuturile invaziei ruse în Ucraina și – în mod sfâșietor – uneori chiar și copiii au fost victime.

Un adolescent curajos a descris ce a îndurat după ce a fost răpit de lângă familia sa de soldații ruși.

Povestea sa, alături de cea a altor copii ucraineni, a fost redată și printr-un film emoționant, intitulat „Copiii din foc”.

The Sun a întâlnit câțiva dintre tinerii supraviețuitori prezentați în film.

Vladislav Buriak avea 16 ani când a fost descoperit de soldații ruși în timp ce încerca să scape din orașul său, Melitopol, și a suferit 11 săptămâni de iad ca prizonier al lui Putin.

El a fost reținut într-o secție de poliție din Vasilivka, în partea ocupată a orașului Zaporojie.

Alături de el în celule lâncezeau o serie de bărbați mai în vârstă care îndurau „torturi grele” chiar în fața ochilor săi.

Vladislav a spus că soldații ruși duceau pe cineva în camera de tortură de trei până la cinci ori pe săptămână.

O varietate de metode barbare au fost aplicate împotriva prizonierilor – pe lângă bătăi severe.

Gărzile ruse au refolosit telefoanele de campanie sovietice pentru a electrocuta bărbații – adesea atașându-le fire de sfârcuri sau de organele genitale.

Și mai sadic, uneori atașau ace la capetele firelor și le înfigeau sub unghiile captivilor, apoi porneau curentul.

Unii au fost, de asemenea, supuși violenței sexuale.

Vlad

Vladislav își amintește de un bărbat care a fost târât din camera de tortură cu patru coaste rupte, după ce fusese violat cu mânerul unui mop.

Băiatul a scăpat din fericire de cea mai mare parte a acestei violențe, dar a fost adesea obligat să curețe mizeria traumatizantă lăsată în camera de tortură.

Odată, a fost trimis să facă curățenie și a găsit un bărbat atârnat de brațe de tavan, din care șiroia sânge într-o găleată plină.

„Persoana aproape că nu avea față pentru că fusese desfigurată de tortură,” și-a amintit Vlad.

Un alt bărbat a fost aruncat în celula lui după ce a fost torturat timp de două zile întregi.

„Mirosul morții au persistat mult timp. Am putut să-l simt cel puțin trei luni după ce am fost eliberat,” spune adolescentul.

Vlad locuiește acum în Hertfordshire și a devenit ambasador pentru copiii Ucrainei.

Roman

Roman Oleksiv avea doar opt ani când el și mama sa au spulberați de suflul a două rachete rusești care au aterizat asupra unui cabinet medical din Vinița, în iulie 2022.

El a suferit arsuri îngrozitoare pe 45% din corp – majoritatea „până la os”.

Când s-a trezit din comă trei săptămâni mai târziu, avea gips pe toate cele patru membre și pe cap și își pierduse cea mai mare parte a părului.

„Știam că mama e moartă pentru că am văzut-o întinsă. I-am văzut părul,” spune Roman.

A fost transferat la Dresda, în Germania, unde a petrecut un an extenuant, supus la peste 30 de runde de intervenții chirurgicale.

Acum, Roman este din nou în picioare și hotărât să nu se lase definit de răni.

Continuă să cânte la acordeon și chiar și-a ales un nou hobby: dansul de societate.

„Cred că voi deveni muzician – de ce nu? Acordeonul este încă un exercițiu bun pentru degetele mele,” spune el.

Anul trecut a performat la Concursul de Dans de la Blackpool alături de partenera sa de dans, Sașa.

Copilul, acum în vârstă de 11 ani, a spus: „Nu mi-e frică de nimic. Doar atunci când aud sirene de raid aerian. Dar atunci pur și simplu îl îmbrățișez pe tata. Poți trece peste orice situație – doar să nu renunți niciodată.”

Valeria

Zeci de mii de copii ucraineni au fost răpiți din casele lor și sunt ținuți captivi în lagăre rusești brutale.

În cele mai grave cazuri, copiii au fost smulși de lângă familiile lor și duși în Rusia, unde sunt deposedați de identitatea lor și forțați să treacă printr-un program de „reeducare”.

Valeria Sidorova avea 17 ani când familia ei a fost păcălită să aprobe transportul ei către soldații ruși într-o „lagăr de reeducare”.

Aici i s-a spus să uite de Ucraina. În timp ce orașul ei, Nova Kahovka, era atacat, familiilor ucrainene li s-a spus că pentru siguranța lor, copiii trebuie evacuați.

Soldații i-au adunat pe toți copiii de vârstă școlară și le-au cerut tutorilor lor consimțământul pentru a fi duși în Crimeea.

Li s-a spus că va sta doar două săptămâni.

Confuză și speriată, Valeria a fost dusă într-o tabără cu 400 de copii, despre care a spus că era „complet haotică”.

La început erau și profesorii lor acolo, dar după două săptămâni adulții au fost trimiși acasă.

Valeria își amintește că „tabăra era ca o cușcă. Nu aveam voie să părăsim terenul. Copiii încercau încontinuu să scape, așa că au dublat numărul de camere și paznici.”

În fiecare zi, copiii erau obligați să mărșăluiască, să ridice steagurile rusești și să recite cântece rusești.

Un raport recent al organizației War Child a constatat că peste 40% dintre copiii furați din Ucraina sunt supuși unui program de „militarizare”.

Putin a impus „educația patriotică” – un eufemism pentru a-i transforma pe copii în soldați – ca parte a curriculumului școlar.

Raportul dezvăluie că mii de copii ucraineni au fost forțați să se îmbrace în uniforme și să se antreneze cu arme.

Au fost chiar învățați cum să arunce grenade și să planteze mine.

