Rusia promite represalii dacă SUA trimit Ucrainei rachete Tomahawk. "Vom găsi modalităţi de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 18:25
1009 citiri
Rusia promite represalii dacă SUA trimit Ucrainei rachete Tomahawk. "Vom găsi modalităţi de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme"
Rusia promite represalii dacă SUA trimit Ucrainei rachete Tomahawk FOTO X/@charter_97

Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk, va bombarda locurile de lansare ale acestora dacă Statele Unite vor decide să le furnizeze Ucrainei şi va găsi o modalitate de a riposta împotriva Washingtonului care să doară, a declarat miercuri, 8 octombrie, Andrei Kartapolov, şeful Comisiei de apărare din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, relatează Reuters.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că ar dori să ştie ce intenţionează Ucraina să facă cu rachetele Tomahawk înainte de a accepta să le furnizeze, deoarece nu doreşte escaladarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina. El a afirmat însă că a „luat o decizie” în această privinţă, fără a spune care este aceasta.

„Răspunsul nostru va fi dur, echivoc, calibrat şi asimetric. Vom găsi modalităţi de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme”, a declarat pentru agenţia rusă RIA Andrei Kartapolov, şeful Comisiei de apărare a parlamentului rus.

Kartapolov, fost general colonel şi fost ministru adjunct al apărării, spune că rachetele Tomahawk nu vor schimba nimic pe câmpul de luptă, chiar dacă ar fi furnizate Ucrainei, deoarece, potrivit lui, acestea ar putea fi furnizate doar în cantităţi mici – zeci, nu sute.

„Cunoaştem foarte bine aceste rachete, modul în care zboară, cum pot fi doborâte; am lucrat cu ele în Siria, aşa că nu este nimic nou. Singurele probleme vor fi pentru cei care le furnizează şi pentru cei care le utilizează; acolo vor fi problemele”, a ameninţat el.

Kartapolov a mai declarat că Moscova nu a văzut până acum niciun semn că Ucraina ar pregăti locuri de lansare pentru rachetele Tomahawk, lucru pe care, potrivit lui, Kievul nu l-ar putea ascunde dacă ar obţine astfel de rachete.

Dacă şi când s-ar întâmpla acest lucru, Rusia va folosi drone şi rachete pentru a distruge orice lansatoare, a dat el asigurări.

La rândul său, viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a îndemnat Washingtonul să evalueze „cu sobrietate” situaţia din jurul potenţialei furnizări de rachete Tomahawk. El a spus că orice astfel de decizie ar fi un pas grav de escaladare care va aduce o schimbare „calitativă” a situaţiei.

DAUNE IREPARABILE

Relaţiile ruso-americane vor suferi daune ireparabile în cazul în care Statele Unite vor decide totuşi să transfere rachetele Tomahawk către Kiev, a avertizat miercuri şi purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova.

„Decizia administraţiei americane, repet, dacă va fi adoptată în cele din urmă, nu numai că riscă să agraveze spirala confruntării, dar deopotrivă va afecta iremediabil relaţiile ruso-americane, care abia începuseră să dea semne de reluare a dialogului bilateral”, a declarat Zaharova, citată de agenţia TASS.

Comentând declaraţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, ea a apreciat că „într-un anumit sens, el a luat deja decizia de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei”, chiar dacă a evitat să spună ce decizie a luat.

Zaharova a subliniat că Rusia speră ca Washingtonul să audă mesajele sale pe această temă. „Urmărim cu cea mai mare atenţie evoluţia situaţiei în jurul acestei chestiuni şi îndemnăm la maximă reţinere în abordarea acestui subiect extrem de sensibil, care poate complica în mod semnificativ căutarea de soluţii în direcţia ucraineană. Sperăm că la Washington semnalele noastre vor fi auzite”, a punctat ea.

Vladimir Putin a exprimat clar poziţia Moscovei faţă de astfel de măsuri periculoase, a reliefat Zaharova. „În cazul în care acestea vor fi puse în aplicare, în ciuda faptului că am îmbunătăţit semnificativ sistemul nostru de apărare antirachetă, rachetele cu aripi sunt arme puternice, a căror obţinere de către regimul de la Kiev va duce la o nouă etapă gravă de escaladare a crizei ucrainene. Desigur, acest lucru nu va afecta în niciun fel raportul de forţe pe câmpul de luptă. Problema nu este faptul că rachetele Tomahawk vor ajunge în dotarea armatei ucrainene, cât faptul că utilizarea lor fără participarea directă a militarilor americani este pur şi simplu imposibilă”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse.

Livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei este puțin probabilă. Câte astfel de arme se fabrică anual în SUA
Livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei este puțin probabilă. Câte astfel de arme se fabrică anual în SUA
Ideea ca administrația Trump să livreze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, capabile să lovească ținte la mii de kilometri adâncime, pare tot mai puțin realistă, potrivit unor surse...
Putin intră în panică, SUA ar muta decisiv în Ucraina: 1.945 de ținte din Rusia în vizorul Kievului pentru a fi lovite VIDEO
Putin intră în panică, SUA ar muta decisiv în Ucraina: 1.945 de ținte din Rusia în vizorul Kievului pentru a fi lovite VIDEO
Războiul Moscovei din țara vecină, care a trecut de borna de 1.320 de zile, se află într-o continuă dinamică. Experții spun că Vladimir Putin ar fi intrat în panică după ce s-a anunțat...
#razboi Ucraina, #rachete Tomahawk, #SUA, #represalii rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"
Digi24.ro
Rusia ameninta SUA, dupa anuntul lui Donald Trump: "Vom raspunde dur celor care ne fac probleme"
DigiSport.ro
"Anti-Halep": la 28 de ani, a luat o decizie fara precedent si a spus totul! "Cum ai trait fara un venit timp de 9 luni?"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Restricții de circulație în Bulgaria din cauza vremii nefavorabile. Anunțul făcut de MAE
  2. O asistentă susține că medicul cu care se certa a îmbrâncit-o din birou "direct pe coridor". Explicațiile doctorului
  3. Cum a fost dezvăluită rețeaua complexă prin care elitele ruse încearcă să eludeze sancțiunile occidentale INVESTIGAȚIE
  4. Fraudă de aproape 4 milioane de lei descoperită de ANAF la o firmă din Craiova. S-au găsit ordine de plată false la tranzacții cu peste 800 de tone de motorină
  5. Arafat reacționează după ce a fost acuzat că a băgat degeaba spaima în populație. "Data viitoare să nu luăm măsuri?" VIDEO
  6. Preşedintele Ecuadorului, nevătămat după o tentativă de asasinat. 5 suspecți, arestați de polițiști VIDEO
  7. Rusia promite represalii dacă SUA trimit Ucrainei rachete Tomahawk. "Vom găsi modalităţi de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme"
  8. AUR cere demisia șefului DSU Raed Arafat, după alertele de cod roșu. "Statul condus de el funcționează prin frică. A speriat populația fără motiv real"
  9. O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Managera licențiată în Medicină și Drept a fost adusă de la alt spital
  10. O sursă de energie neașteptată va înlocui bateriile: oamenii de știință au creat un generator din diamant și titan