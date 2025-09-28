Ucraina câștigă, în ciuda propagandei ruse. Analiză: Cea mai fragilă verigă în apărarea Ucrainei nu este frontul

În pofida narativului insistent promovat de Kremlin, realitatea de pe front arată cu totul altfel: Ucraina continuă să opună rezistență și să înregistreze progrese, în ciuda pierderilor și efortului prelungit. Până și președintele american Donald Trump — cel care, în februarie 2025, îl îndemna pe Volodimir Zelenski să accepte cererile Moscovei, afirmând că „nu aveți atuuri” — a admis recent că „Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, are capacitatea să lupte și să învingă”.

Într-o analiză publicată de Financial Times, istoricul israelian Yuval Noah Harari reamintește că Ucraina pornea, în 2014, dintr-o poziție extrem de vulnerabilă. Invadarea Crimeei și ocuparea unor părți din estul țării de către Rusia au pus sub semnul întrebării capacitatea Kievului de a-și menține suveranitatea. Ofensiva totală declanșată la 24 februarie 2022 părea, pentru mulți analiști internaționali, sfârșitul inevitabil al Ucrainei ca stat independent.

Și, totuși, Kievul nu a căzut. Zelenski a refuzat evacuarea propusă de aliații occidentali, rămânând în capitală și cerând, în schimb, „muniție, nu un drum de scăpare”. Acest moment a devenit emblematic pentru reziliența Ucrainei. A urmat apoi contraofensiva din vara anului 2022, când armata ucraineană a obținut victorii semnificative în regiunile Harkov și Herson, recucerind teritorii ocupate de Rusia în primele luni ale invaziei.

Din acel moment, linia frontului a rămas în mare parte stabilă. Deși Moscova pretinde constant că avansează, realitatea este că nu a reușit, din primăvara lui 2022, să obțină niciun succes strategic major. Orașe-cheie precum Kiev, Harkov sau Herson au rămas în afara controlului rus.

Harari subliniază că, din punct de vedere militar, Ucraina a adoptat o strategie rațională: retrageri tactice, conservarea forțelor și uzura inamicului prin atacuri scumpe și ineficiente. Cu ajutorul dronelor și rachetelor, Ucraina a reușit să neutralizeze parțial dominația navală a Rusiei și să forțeze Flota Mării Negre să se retragă în porturi mai sigure, departe de linia frontului.

Pe plan aerian, Rusia nu a reușit să impună superioritatea. Dacă Israelul a controlat spațiul aerian iranian în mai puțin de două zile în timpul războiului din iunie 2025, Rusia, în schimb, nu a reușit acest lucru nici după trei ani de conflict. Bombardierele strategice ruse au suferit pierderi semnificative, mai ales după loviturile ucrainene din luna iunie asupra bazelor din interiorul teritoriului rus.

Ucrainenii au demonstrat capacitatea de a lovi ținte aflate la sute de kilometri de graniță — de la aerodromuri până la rafinării — folosind mijloace proprii. Totul, fără sprijin direct militar din partea NATO. Singura țară care a intervenit militar direct este Coreea de Nord, care a trimis mii de soldați în sprijinul Rusiei. De cealaltă parte, aliații occidentali au oferit echipamente și asistență, însă fără implicare militară directă.

Până în 2022, NATO a refuzat sistematic să livreze Ucrainei arme de ultimă generație. O parte din aceste restricții rămân și astăzi. Harari atrage atenția că, dacă aceste limitări nu ar fi existat, Ucraina ar fi avut șansa să încheie conflictul mult mai devreme — poate chiar în cursul anului 2023 — înainte ca Rusia să-și reconstruiască aparatul militar și economia de război.

Cea mai fragilă verigă în apărarea Ucrainei nu este frontul, ci voința politică a aliaților săi

În 2025, cea mai fragilă verigă în apărarea Ucrainei nu este frontul, ci voința politică a aliaților săi. Moscova, neputând să câștige teren în mod decisiv, mizează acum pe demoralizarea opiniei publice din SUA și Europa. Scopul este simplu: să slăbească sprijinul pentru Kiev și să forțeze o capitulare politică.

Această strategie este periculoasă nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea colectivă europeană. După incidentele recente — avioane rusești care au violat spațiul aerian al Estoniei și drone apărute deasupra Poloniei, României și, posibil, Danemarcei — devine clar că linia de apărare a Europei de Est este chiar armata ucraineană. În eventualitatea în care SUA ar decide să nu intervină într-un conflict viitor, Ucraina ar putea deveni principalul garant al securității europene.

De altfel, experiența acumulată de militarii ucraineni, dar și capacitățile industriale dezvoltate în timpul războiului, sunt deja un reper pentru armatele occidentale. Utilizarea dronelor în special — unde Ucraina a devenit lider mondial — a schimbat fundamental dinamica războiului modern. Este și unul dintre motivele pentru care Donald Trump a început, aparent, să își schimbe retorica: îi place să parieze pe câștigători.

Harari concluzionează că, indiferent de traiectoria viitoare a războiului, victoria Ucrainei este deja vizibilă pe un plan mai profund: politic. Scopul inițial al Rusiei a fost să distrugă națiunea ucraineană. Nu doar că acest obiectiv nu a fost atins, dar invazia a cimentat identitatea națională a Ucrainei pentru generații întregi. „Ucraina este o națiune reală, iar milioane de oameni sunt dispuși să moară pentru a o apăra”, spune istoricul.

Amintirea ororilor comise, a rezistenței și a sacrificiului va hrăni patriotismul ucrainean pentru mult timp. Iar Europa ar trebui să țină cont de acest lucru — nu doar din solidaritate, ci și dintr-un calcul rece al propriei securități.

