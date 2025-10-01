Kremlinul escaladează retorica anti-occidentală, în timp ce rușii se întreabă unde e victoria

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 19:09
Kremlinul escaladează retorica anti-occidentală, în timp ce rușii se întreabă unde e victoria
Vladimir Putin testează răbdarea NATO/FOTOX@TallbarFIN

Pe măsură ce sprijinul public pentru continuarea războiului din Ucraina atinge cel mai scăzut nivel de până acum, Kremlinul promovează intens narațiunea „Rusia contra Occidentului”, încercând să ridice moralul populației.

În ultimele săptămâni, Polonia, Lituania și Estonia au raportat incursiuni ale dronelor și avioanelor rusești, descrise de NATO drept „un tipar de comportament tot mai iresponsabil”. Totuși, versiunea Moscovei prezintă Europa drept agresor, acuzată că ar împinge regiunea către un conflict mai amplu.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a folosit tribuna ONU pentru a susține că Occidentul ar pregăti atacuri asupra regiunii Kaliningrad și altor teritorii rusești — ignorând faptul că afirmațiile invocate proveneau dintr-o speculație ipotetică a unui general NATO. „Rusia nu a avut și nu are intenția de a ataca NATO sau Uniunea Europeană. Dar orice agresiune va primi un răspuns decisiv”, a spus Lavrov.

Mesajul său a reflectat declarațiile recente ale președintelui Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul de „acțiuni distructive” și a promis măsuri „militar-tehnice concrete” ca răspuns.

Tactici de intimidare

Mass-media de stat rusă a amplificat retorica belicoasă. RIA Novosti titra că „NATO se pregătește să doboare avioane rusești. Putin a acceptat provocarea.”

Emisiunile de știri de pe televiziunile rusești au descris reacțiile europene ca „isterice” și fragmentate, criticând în special lideri precum Ursula von der Leyen, Kaja Kallas și Emmanuel Macron. Ucraina a fost prezentată drept principalul instigator, iar președintele Volodimir Zelenski a fost acuzat că încearcă să atragă SUA într-un conflict mai profund. Singurul lider tratat cu indulgență a fost președintele american Donald Trump, elogiat pentru presupusa sa reținere.

Comentatorii ultranaționaliști au mers mai departe. Propagandistul Vladimir Soloviov a ironizat reacția Poloniei și a sugerat că Rusia ar trebui să „măture totul” cu rachete balistice capabile să transporte focoase nucleare. Bloggerii pro-război au ridiculizat Europa pentru că ar fi „speriată de câteva drone” și au avertizat că amenințările occidentale sunt goale de conținut.

Mobilizare psihologică

Potrivit analistului independent Andrei Kolesnikov, aceste episoade fac parte dintr-un război psihologic, destinat în primul rând publicului intern. Războiul, care va intra în al patrulea an în ianuarie, se pregătește să depășească ca durată chiar și campania sovietică împotriva Germaniei naziste, un reper simbolic important.

Cu o economie tensionată și cu majorări de taxe anunțate de Ministerul de Finanțe, Kremlinul este presat să ofere explicații. „Unde este victoria?”, întreabă Kolesnikov. „Răspunsul este că suntem sub amenințare și trebuie să fim într-o stare de război permanent.”

În ciuda propagandei, datele sondajelor arată că majoritatea rușilor vor pace. Potrivit Centrului Levada, 66% dintre respondenți susțin negocierile pentru a încheia conflictul — cel mai mare procent de la începutul invaziei pe scară largă. În schimb, numărul celor care doresc continuarea războiului „cu orice preț” a coborât la un minim istoric.

„De aceea intensifică propaganda — pentru a convinge oamenii că luptăm împotriva întregii lumi și pentru a-i mobiliza emoțional”, a explicat opozantul rus Ilia Iașin.

Însă, după cum subliniază Kolesnikov, regimul Putin nu poate funcționa fără confruntare: „Aceasta este însăși esența lui.”

