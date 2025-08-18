Un transportor blindat de personal M113 fabricat în SUA, cu steaguri rusești și americane, atacă pozițiile ucrainene din regiunea Zaporizhzhia/ FOTO:X/@OSINTWarfare

Un vehicul blindat M113 de fabricație americană, arborând atât drapelul Federației Ruse, cât și pe cel al Statelor Unite, a fost surprins într-o înregistrare video prezentată de canalul de propagandă rus RT, în timp ce ar fi participat la un atac asupra pozițiilor ucrainene din regiunea Zaporijie, la 18 august.

Conform narațiunii promovate de sursa rusă, vehiculul ar fi fost folosit de militarii Regimentului 70 de infanterie motorizată din cadrul Diviziei 42 Gardă. Cel mai probabil, este vorba despre un transportor blindat M113 livrat anterior Ucrainei de către partenerii săi occidentali și capturat de forțele ruse în cursul confruntărilor recente.

Imaginile au fost difuzate la doar câteva zile după întâlnirea avută în Alaska între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin — un eveniment pe care Moscova l-a prezentat drept un semnal al sfârșitului izolării sale internaționale.

Șeful Administrației Prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, a reacționat ferm față de imaginile apărute, calificându-le drept „vârful obrăzniciei politice și simbolice”. „Rușii folosesc simbolurile Statelor Unite într-un război terorist și agresiv, care vizează civilii”, a scris acesta pe canalul său oficial de Telegram.

Autenticitatea materialului video nu a putut fi confirmată în mod independent de jurnaliștii The Kyiv Independent.

Simboluri deturnate, mesaje politice paralele

Difuzarea imaginilor vine pe fondul unei intensificări a discursului propagandistic rus, care în ultimele săptămâni a prezentat tot mai des figura lui Donald Trump într-o lumină favorabilă, în contrast cu portretizările negative ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și ale liderilor europeni.

Mesajele pro-Trump lansate de mass-media ruse includ și ideea că războiul ar fi fost „provocat” de administrațiile occidentale, și nu de Kremlin, o versiune a realității care ignoră complet contextul agresiunii ruse și încălcările repetate ale dreptului internațional.

Filmul cu vehiculul blindat arborând simbolurile SUA a apărut la scurt timp după ce Trump a apreciat întâlnirea sa cu Vladimir Putin, din 15 august, drept „10 din 10”, deși nu s-a ajuns la niciun acord concret. Trump a declarat ulterior că ar fi convenit împreună cu Putin asupra unor „puncte-cheie”, inclusiv posibilitatea unor schimburi teritoriale între Rusia și Ucraina — o temă care a provocat reacții critice și în rândul clasei politice de la Kiev.

În declarațiile sale recente, Trump a susținut că Zelenski „ar putea opri războiul aproape imediat” dacă ar accepta concesii teritoriale, indicând totodată că sub o eventuală înțelegere negociată de el, Ucraina nu ar avea voie să adere la NATO și ar renunța la Crimeea.

Regiunea Zaporijie: nod strategic, teritoriu disputat

Imaginile ar fi fost realizate în regiunea Zaporijie, unde forțele ruse pregătesc un posibil nou val ofensiv, potrivit unei declarații recente a comandantului-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski. Potrivit acestuia, trupele ruse sunt redistribuite din alte sectoare ale frontului către această zonă din sudul țării.

Aproximativ 70% din regiunea Zaporijie se află în prezent sub control rusesc, inclusiv centrala nucleară Zaporijie — cea mai mare din Europa — aflată sub ocupație încă din primele luni ale invaziei. Zona este considerată crucială atât din punct de vedere energetic, cât și logistic.

În septembrie 2022, Moscova a anunțat anexarea unilaterală a regiunii Zaporijie, alături de regiunile Donețk, Luhansk și Herson, în urma unor așa-zise referendumuri, considerate ilegale de către comunitatea internațională.

Inițial, Kremlinul a condiționat orice discuție de pace de retragerea completă a Ucrainei din regiunile ocupate parțial. În ultimele luni, cererile formulate public de către conducerea rusă par să se fi restrâns la Donbas — regiunile Donețk și Luhansk — însă fără renunțarea explicită la celelalte revendicări teritoriale.

