„Putin nu se va opri”: avertisment dur privind provocările Moscovei pe ruta Kaliningradului

Comportamentul agresiv al Rusiei în Europa ar putea depăși curând pragul acțiunilor hibride și escalada spre o confruntare deschisă. Avertismentul vine din partea diplomatului Valerii Cialîi, fost ambasador al Ucrainei în SUA și actual președinte al Centrului Ucrainean pentru Comunicare Strategică, care atrage atenția asupra unui posibil focar de tensiune: tranzitul către exclava Kaliningrad, prin teritoriul Lituaniei.

Invitat într-o emisiune a postului ucrainean Espreso, Cialîi a susținut că Vladimir Putin „nu este capabil să se abțină” de la folosirea forței, iar contextul regional devine tot mai propice pentru o nouă provocare militară.

„Avem de-a face nu doar cu operațiuni hibride în sens clasic. Atacurile cu drone sunt război în toată regula. Acestea nu sunt doar mesaje politice sau demonstrații de forță – sunt arme care trec granițe încărcate pentru a lovi ținte reale”, a spus diplomatului.

Europa, în fața unei linii roșii pe care refuză s-o vadă

Cialîi critică reacția lentă și adesea indecisă a aliaților occidentali, care continuă să tolereze încălcările spațiului aerian de către dronele rusești. El avertizează că absența unei reacții ferme riscă să ofere Kremlinului un pretext pentru a merge mai departe – inclusiv cu incursiuni terestre.

„Atâta timp cât aceste atacuri nu sunt dublate de operațiuni la sol sau de victime civile în masă, europenii preferă să le considere episoade izolate, nu începutul unei agresiuni mai largi. Dar această percepție se poate schimba rapid. Dacă vor fi victime, retorica se va transforma peste noapte”, a declarat el.

În opinia sa, următoarea fază a războiului hibrid purtat de Moscova va include nu doar drone, ci și acțiuni subversive desfășurate în paralel de grupuri de sabotaj.

Kaliningrad — un butoi cu pulbere între Rusia și NATO

Diplomatul a identificat drept punct vulnerabil ruta de transport a mărfurilor între Rusia continentală și regiunea Kaliningrad, exclava rusă învecinată cu Polonia și Lituania, ambele membre NATO.

Cialîi avertizează că Moscova ar putea „specula deliberat” această rută, trimițând marfă sub regim de sancțiuni pentru a forța un blocaj și a genera un pretext pentru acuzații împotriva UE și Lituaniei. „Scenariul e cunoscut: se creează artificial o ‘criză umanitară’, apoi se invocă necesitatea intervenției. Este același joc periculos practicat și în alte regiuni”, a punctat diplomatul.

El a comparat retorica Kremlinului cu cea a Germaniei naziste din anii ’30, când se invocau „drepturi istorice” și „persecuții” pentru a justifica invaziile.

O greșeală strategică poate costa Alianța

În completarea acestor îngrijorări, istoricul britanic Niall Ferguson atrăgea recent atenția, într-un interviu pentru ZN.ua, că obiectivul real al lui Putin este să slăbească și, în final, să dezbine NATO. Potrivit lui Ferguson, pasivitatea în fața atacurilor repetate cu drone asupra Poloniei sau altor țări membre ar putea fi interpretată la Kremlin drept undă verde pentru o agresiune mai dură.

Într-un moment în care Statele Unite își reevaluează angajamentul față de Ucraina, iar solidaritatea europeană este tot mai fragmentată, orice greșeală de calcul — sau de interpretare a pericolului real — ar putea avea consecințe ireversibile pentru securitatea continentală.

