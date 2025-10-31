Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina folosind racheta de croazieră 9M729, o armă capabilă să transporte atât focoase convenționale, cât și nucleare, scrie Reuters. Informația provine din declarațiile ministrului ucrainean de externe, Andri Sibiha, și reprezintă prima confirmare oficială a utilizării acestui tip de rachetă lansată de la sol în cadrul războiului din Ucraina.

Un alt oficial ucrainean de rang înalt a precizat că, din luna august, Rusia a lansat 23 de rachete 9M729 asupra teritoriului ucrainean, iar alte două lansări au fost înregistrate în 2022.

„Folosirea de către Rusia a rachetei interzise 9M729 în ultimele luni demonstrează disprețul dictatorului Vladimir Putin față de Statele Unite și față de eforturile diplomatice ale președintelui american Donald Trump de a opri războiul împotriva Ucrainei”, a declarat Sibiha.

Ministerul ucrainean de Externe nu a oferit detalii despre datele exacte ale atacurilor, însă surse guvernamentale au indicat că acestea ar fi început pe 21 august, la mai puțin de o săptămână după summitul Trump–Putin desfășurat în Alaska. Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.

O rachetă controversată, cu istoric nuclear

Racheta 9M729 are o rază de acțiune estimată la 2.500 de kilometri, potrivit portalului specializat Missile Threat. Acesta a fost motivul principal pentru care administrația Trump a decis, în 2019, retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF) — acord care interzicea dezvoltarea rachetelor balistice și de croazieră cu raze cuprinse între 500 și 5.500 km. Washingtonul a acuzat atunci Moscova de încălcarea tratatului, acuzații negate de Rusia.

O sursă militară a relatat că o rachetă 9M729 lansată la 5 octombrie a parcurs peste 1.200 km până la punctul de impact din Ucraina. Reuters a analizat fotografii ale resturilor rachetei căzute într-o locuință din satul Lapaivka, regiunea Liov, în care apar fragmente inscripționate cu codul „9M729”. Experți în securitate globală, precum Jeffrey Lewis de la Institutul Middlebury, au confirmat că forma și componentele corespund caracteristicilor tehnice ale rachetei.

Implicații pentru securitatea europeană

Fostul atașat militar britanic la Moscova și Kiev, John Foreman, a avertizat că utilizarea rachetelor 9M729 în Ucraina „ar reprezenta o problemă de securitate nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă”.

Deși Rusia dispune deja de rachete capabile să lovească orice punct al Ucrainei — precum Kalibr (navală) și H-101 (aeriană) —, 9M729 are traiectorii de zbor diferite, fiind mai dificil de interceptat de sistemele de apărare antiaeriană ucrainene.

Analistul Douglas Barrie, de la Institutul Internațional de Studii Strategice (IISS), a explicat că Moscova poate lansa aceste rachete din poziții sigure, aflate adânc pe teritoriul rus, folosindu-le pentru a testa eficiența armamentului în condiții reale de luptă. Cele 23 de lansări documentate indică o utilizare operațională, nu doar experimentală.

Tratatul INF a fost denunțat de ambele părți în 2019, după acuzații reciproce de încălcare. În 2024, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a amenințat că Moscova va renunța la moratoriul privind desfășurarea de rachete cu rază medie de acțiune, acuzând SUA și NATO de „acțiuni destabilizatoare”. În vara anului 2025, Rusia a confirmat oficial renunțarea la auto-restricțiile privind aceste arme, reluând dezvoltarea și dislocarea lor în diferite regiuni.

