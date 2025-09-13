Într-un nou episod din lunga serie a tensiunilor ruso-occidentale, Rusia pare să-și continue demonstrațiile de forță la granița Uniunii Europene. Mai exact, în regiunea Kaliningrad, exclava rusească situată între Polonia și Lituania, au fost surprinse în ultimele zile lansatoare ale sistemului de rachete balistice „Iskander”.

Imaginile, publicate de canalul Clash Report și redistribuite de mai multe surse independente, surprind o coloană de vehicule militare deplasându-se pe o autostradă din Kaliningrad. Autorii filmării susțin că echipamentele s-ar afla la mică distanță de granița cu Polonia, deși, cel puțin până în acest moment, geolocalizarea exactă a filmării nu a fost confirmată oficial.

La rândul său, Moscova nu a oferit nicio reacție cu privire la aceste mișcări de trupe. Tăcerea oficială nu face decât să alimenteze speculațiile cu privire la scopul real al acestor repoziționări.

Exerciții militare la granița cu NATO – retorică familiară, dar context nou

În paralel, pe 12 septembrie, au început exercițiile militare ruso-belaruse „Zapad-2025” – un ciclu de antrenamente bianuale care, sub eticheta familiară a pregătirii „defensive”, testează tot mai des capacitatea Moscovei și a aliatului său din Minsk de a simula un conflict direct cu NATO.

Conform informațiilor furnizate de surse din Belarus și Rusia, aproximativ 18.200 de militari participă la exerciții, dintre care 5.500 provin din Rusia. Cifrele, în aparență modeste pentru o regiune obișnuită cu parade de zeci de mii de soldați, ascund un detaliu esențial: accentul este pus pe utilizarea sistemelor moderne de rachete, precum noul complex „Oreshnik”, ce ar urma să fie desfășurat în Belarus până la finalul anului.

Și mai îngrijorător pentru vecinii din NATO este faptul că, potrivit experților militari regionali, o componentă centrală a exercițiilor o reprezintă simulările de utilizare a armelor nucleare tactice.

Polonia reacționează: granița cu Belarus, temporar închisă

Într-un gest rar, dar semnificativ, autoritățile de la Varșovia au decis în noaptea de 12 spre 13 septembrie să închidă temporar granița cu Belarus, invocând riscurile generate de exercițiile „Zapad-2025”. Decizia a fost interpretată de analiști ca un semnal că Polonia tratează aceste manevre nu doar ca pe o rutină militară, ci ca pe o potențială amenințare directă.

Îngrijorările Varșoviei nu sunt nejustificate. În urmă cu doar câteva zile, în noaptea de 10 septembrie, drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unui atac asupra teritoriului ucrainean. Până acum, au fost raportate 12 astfel de incidente. Într-unul dintre ele, un aparat de zbor s-a prăbușit în apropierea unei unități ale Forțelor de Apărare Teritorială, nu departe de Varșovia. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, dar mesajul transmis este clar: proximitatea frontului ucrainean înseamnă, tot mai frecvent, încălcarea frontierelor NATO.

Tensiune controlată sau provocare strategică?

Nu este prima dată când Rusia își mută sistemele „Iskander” în Kaliningrad – și cu siguranță nu va fi ultima. Fiecare astfel de gest este perceput în capitalele europene ca un test al capacității de reacție și, mai ales, al coeziunii alianței nord-atlantice.

Diferența acum este contextul. Într-un moment în care sprijinul pentru Ucraina se fragilizează în unele capitale europene, iar crizele interne slăbesc atenția guvernelor occidentale, Rusia pare să mizeze pe o strategie familiară: presiune prin demonstrație militară, ambiguitate în comunicare și utilizarea fricii ca instrument de influență.

Faptul că la granița cu Polonia se mută din nou rachete cu potențial nuclear nu e doar o manevră militară. Este și un mesaj politic. Că războiul din Ucraina, departe de a fi izolat, continuă să redeschidă falii vechi în arhitectura de securitate europeană.

