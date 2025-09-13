Cum perturbă sistemele ucrainene de război electronic rachetele hipersonice rusești „Kinjal”

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 12:27
Rachetă Kinjal amplasată pe avioan/FOTO:@cameron19460429

Sistemele de război electronic (REB) ale Ucrainei au devenit considerabil mai eficiente în 2025, afectând capacitatea de navigație a rachetelor balistice rusești de tip „Kinjal”, potrivit unor surse din Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citate de postul public ucrainean.

Un oficial militar a explicat că viteza extrem de mare a acestor rachete îngreunează corectarea traiectoriei în timpul zborului, ceea ce le face mai vulnerabile la bruiajul radio. Îmbunătățirile aduse capacităților ucrainene de război electronic au permis o influență mai puternică nu doar asupra „Kinjal”, ci și asupra altor muniții ghidate.

În efortul de a contracara aceste sisteme, Rusia ar fi cheltuit cel puțin 1,5 miliarde de dolari, echipând tot mai multe bombe ghidate aerian (așa-numitele KAB) și drone de atac de tip „Shahed” cu module avansate de antene CRPA – tehnologii menite să reziste bruiajului. Potrivit sursei citate, fiecare astfel de antenă costă între 10.000 și 17.000 de dolari.

Statul Major estimează că aproximativ 8.000 de KAB-uri și 40.000 de drone „Shahed” au fost dotate cu aceste module, ceea ce explică amploarea cheltuielilor.

De asemenea, armata rusă ar fi modernizat treptat propriile sisteme de protecție, trecând de la antene cu patru elemente la configurații mai avansate – cu opt sau chiar șaisprezece elemente – pentru a îmbunătăți rezistența la bruiaj.

Atacuri cu rachete în regiunea Sumî: două persoane au murit

Trei rachete „Iskander” au lovit locuințe dintr-o zonă rurală din apropierea orașului Sumî, provocând victime și distrugeri.

Două persoane au fost ucise, iar alte cinci rănite în urma unui atac cu rachete efectuat de forțele ruse în dimineața zilei de 12 septembrie asupra localității Bîtîțea, parte a comunității teritoriale Sumî. Informațiile au fost confirmate de autoritățile locale.

Potrivit primarului interimar al orașului Sumî, Artem Kobzar, în zonă au fost lansate trei rachete balistice „Iskander”, care au provocat pagube în sectorul rezidențial al localității. Două femei, în vârstă de 75 și 62 de ani, au fost spitalizate, iar alte trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, a precizat guvernatorul regiunii Sumî, Oleg Hrihorov.

În urma atacului, 12 septembrie a fost declarat Zi de doliu în întreaga comunitate teritorială Sumî, în memoria victimelor loviturilor aeriene recente.

Anterior, autoritățile raportaseră moartea unui paznic în orașul Sumî, în urma unui atac cu dronă asupra unei unități de service auto. La începutul zilei de sâmbătă, 13 septembrie, un nou atac aerian a avut loc, soldat cu o explozie în oraș, în timpul unei alerte aeriene care a durat aproape opt ore – de la ora 21:20 până la 05:03.

