Rachetele care l-au determinat pe Trump să renunţe la tratatul nuclear, folosite în Ucraina. Expert: O problemă pentru securitatea europeană

Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă îl determinase pe Donald Trump să renunţe în timpul primului său mandat ca preşedinte al SUA la pactul de control al armelor nucleare pe care Washingtonul îl avea cu Moscova, susţine ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha.

Comentariile lui Andrii Sîbiha sunt prima confirmare că Rusia a folosit în luptă racheta 9M729, cu lansare de la sol.

Rusia a lansat racheta asupra Ucrainei de 23 de ori începând din luna august, a declarat pentru Reuters un al doilea oficial ucrainean de rang înalt. Ucraina a înregistrat, de asemenea, două lansări ale rachetei 9M729 de către Rusia în 2022, a mai spus sursa, conform Reuters.

Racheta 9M729 a determinat Statele Unite să renunţe la Tratatul privind forţele nucleare cu rază intermediară de acţiune (INF) în 2019. Washingtonul a declarat că racheta încalcă tratatul şi poate zbura mult peste limita de 500 km, deşi Rusia a negat acest lucru.

Racheta, care poate transporta o ogivă nucleară sau convenţională, are o rază de acţiune de 2.500 km, potrivit site-ului Missile Threat, administrat de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale din Washington.

O sursă militară a confirmat pentru Reuters că o rachetă 9M729 lansată de Rusia pe 5 octombrie a zburat peste 1.200 km până la impactul său în Ucraina.

„Utilizarea de către Rusia în ultimele luni a rachetei 9M729, interzisă de INF, împotriva Ucrainei demonstrează lipsa de respect a preşedintelui Vladimir Putin faţă de Statele Unite şi faţă de eforturile diplomatice ale preşedintelui Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Sîbiha într-un comentariu scris pentru Reuters.

El a declarat că Ucraina a susţinut propunerile de pace ale lui Trump şi că Rusia ar trebui să fie supusă unei presiuni maxime pentru a o determina să facă pace. Sîbiha consideră că sporirea puterii de foc pe distanţe lungi a Ucrainei ar contribui la convingerea Moscovei să pună capăt războiului din Ucraina.

Ucraina a solicitat Washingtonului să îi furnizeze rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, care nu erau interzise în temeiul INF, deoarece la momentul respectiv erau lansate numai de pe mare. Rusia afirmă că aceasta ar fi o escaladare periculoasă.

„O problemă pentru securitatea europeană”

Utilizarea rachetei 9M729 extinde arsenalul Rusiei de arme cu rază lungă de acţiune şi se înscrie în modelul Moscovei de a trimite semnale ameninţătoare către Europa, în timp ce Trump caută o soluţie de pace, spun analiştii militari occidentali.

„Cred că Putin încearcă să intensifice presiunea în cadrul negocierilor cu Ucraina”, a declarat William Alberque, cercetător senior la think tank-ul Pacific Forum, adăugând că racheta 9M729 a fost proiectată pentru a lovi ţinte din Europa.

Rusia a testat săptămâna trecută racheta de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, iar miercuri a anunţat că a testat o torpilă cu propulsie nucleară numită Poseidon.

Casa Albă nu a răspuns la întrebările specifice privind utilizarea de către Rusia a rachetei 9M729. Trump a ordonat însă joi armatei americane să reia testarea armelor nucleare, invocând „programele de testare ale altor ţări”.

După ce SUA s-au retras din tratatul INF, care interzicea rachetele lansate de la sol cu o rază de acţiune cuprinsă între 500 şi 5.500 km, Rusia a declarat un moratoriu asupra desfăşurării rachetelor cu rază medie de acţiune. Dar Occidentul a afirmat că Rusia a desfăşurat deja câteva rachete 9M729.

Pe 4 august, cu puţin timp înainte de a utiliza rachetele în Ucraina, Rusia a declarat că nu va mai limita locurile în care desfăşoară rachete cu raza de acţiune prevăzută de INF care pot transporta focoase nucleare.

„Dacă se dovedeşte că Rusia foloseşte în Ucraina rachete cu rază de acţiune INF, care ar putea fi uşor încărcate nuclear, atunci aceasta este o problemă pentru securitatea europeană, nu doar pentru Ucraina”, a declarat John Foreman, fost ataşat militar britanic la Moscova şi Kiev.

Fragmente de rachete ca dovezi

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a furnizat detalii sau date privind atacurile cu rachete 9M729.

Oficialul ucrainean de rang înalt care a vorbit cu Reuters sub acoperirea anonimatului a declarat că acestea au început pe 21 august, la mai puţin de o săptămână după summitul Trump-Putin din Alaska.

Reuters a analizat imaginile cu resturile rămase în urma unui atac rus în care o clădire rezidenţială a fost lovită şi patru persoane au fost ucise în satul ucrainean Lapaiivka, pe 5 octombrie, la peste 600 km de teritoriul rus. Imaginile arătau că două fragmente de rachetă, inclusiv un tub care conţinea cabluri, erau marcate cu 9M729.

Jeffrey Lewis, cercetător senior în domeniul securităţii globale la Middlebury College, a analizat imaginile împreună cu alţi analişti. El a declarat că tubul, motorul şi panourile motorului corespundeau cu ceea ce se aştepta să fie o rachetă 9M729, iar marcajele făceau ca potrivirea să fie şi mai probabilă.

De ce folosește Rusia aceste rachete

Rusia dispune de diverse rachete care pot ajunge în Ucraina, inclusiv Kalibr lansată de pe mare şi Kh-101 lansată din aer, dar Lewis a spus că 9M729 oferă ceva uşor diferit.

„Acest lucru le oferă axe de atac uşor diferite, ceea ce devine dificil pentru apărarea aeriană de contracarat, şi măreşte numărul de rachete disponibile pentru ruşi”, a explicat Lewis.

INF interzicea rachetele lansate de la sol, deoarece lansatoarele sunt mobile şi relativ uşor de ascuns.

Douglas Barrie, cercetător principal pentru arsenalul aerospaţial militar la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice, crede că Rusia ar putea folosi 9M729 pentru a efectua atacuri lansate de la sol din locaţii mai sigure, situate mai adânc în interiorul Rusiei.

Rusia ar beneficia, de asemenea, de testarea sistemului într-un mediu de luptă în Ucraina, a spus Barrie.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare scrisă de comentarii, precizează Reuters.

