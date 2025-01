Războiul din Ucraina l-a lăsat pe Putin fără expertiza specialiștilor ucraineni în rachete. Care sunt consecințele

Programul rusesc de rachete balistice intercontinentale (ICBM) se află într-o perioadă dificilă, cu numeroase dificultăți în dezvoltarea noului său proiect Sarmat. Iar o mare parte din aceste probleme sunt amplificate de tăierea legăturilor cu experții ucraineni, care cândva erau esențiali pentru Rusia, dar pe care aceasta i-a pierdut după anexarea Crimeei și invadarea Ucrainei.

„Istoric vorbind, multe dintre fabricile și personalul care produceau ICBM-uri erau în Ucraina", a declarat Timothy Wright, expert în rachete la International Institute for Strategic Studies, pentru Business Insider. După destrămarea Uniunii Sovietice în 1991, Ucraina și-a câștigat independența, însă industria sa de apărare a rămas strâns legată de cea a Rusiei. Ucraina deținea expertiză esențială în tehnologia nucleară și de rachete, dar și în domeniul fabricării acestora.

Deși Rusia și-a diminuat treptat dependența de Ucraina, până la invadarea acesteia în 2014, legăturile nu fuseseră complet rupte. Atacul Rusiei asupra Ucrainei a lăsat astfel un gol semnificativ care afectează grav programele de dezvoltare, în special cel al rachetei Sarmat.

De-a lungul decadelor, Rusia a dezvoltat ICBM-uri capabile, pe bază de combustibil solid, dar pentru Sarmat a ales un sistem cu combustibil lichid – o tehnologie pe care nu o mai utilizase de mai bine de 30 de ani. „Problema este că rușii nu au experiență recentă în dezvoltarea acestui tip de rachete cu combustibil lichid", a explicat Wright. „Nu au mai lucrat cu rachete de acest tip de peste 30 de ani”, a adăugat el, subliniind complexitatea alegerii.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.

As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa