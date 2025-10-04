O nouă tactică în războiul rachetelor. Rusia își conservă muniția grea și testează rezistența apărării antiaeriene ucrainene

Analiștii militari observă o schimbare în modul în care Federația Rusă își desfășoară atacurile aeriene asupra Ucrainei. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite, în ultimele săptămâni, armata rusă a început să alterneze atacurile masive cu perioade deliberate de pauză, în care sunt folosite doar drone de atac. Miza: epuizarea sistemelor de apărare antiaeriană ale Kievului și conservarea muniției strategice pentru lovituri punctuale.

În noaptea de 3 spre 4 octombrie, Rusia a lansat un nou val masiv de atacuri asupra teritoriului ucrainean, folosind atât rachete balistice, cât și un număr impresionant de drone kamikaze. Potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, publicat pe canalul oficial de Telegram, rușii au utilizat 109 drone de atac de diferite tipuri — inclusiv Shahed și Geran — alături de trei rachete balistice „Iskander-M” sau KN-23.

Dronele au fost lansate din mai multe regiuni ale Federației Ruse: Briansk, Oriol, Kursk, Șatalovo, Primorsko-Ahtarsk și Millerovo, în timp ce rachetele au pornit din regiunile Rostov și Voronej.

Apărarea ucraineană — eficientă, dar nu impenetrabilă

Sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei — aviația, unitățile de război electronic, grupurile mobile de foc și dronele defensive — au fost mobilizate rapid. Până la ora 09:00, autoritățile anunțau doborârea sau neutralizarea a 73 dintre dronele lansate, în special în regiunile de nord și est ale țării. Totuși, impactul total al atacului a fost semnificativ: au fost confirmate lovituri directe ale celor trei rachete și ale altor 36 de drone în cel puțin 21 de locații. În alte patru zone, s-au înregistrat căderi de resturi provenite de la drone doborâte.

Ads

Loviturile continuă să aibă loc într-un moment în care capacitățile de apărare ale Ucrainei sunt tot mai solicitate. Deși rata de interceptare a dronelor rămâne ridicată, rachetele balistice de tip „Iskander” se dovedesc a fi o provocare majoră, greu de contracarat chiar și cu cele mai moderne sisteme.

Efecte directe și riscuri colaterale

Atacul din noaptea trecută a avut consecințe vizibile și la sol. La Cernihiv, după una dintre loviturile cu drone, a izbucnit un incendiu de proporții, conform relatărilor presei ucrainene. Autoritățile locale au emis mesaje de alertă pentru populație și au reiterat apelurile la respectarea strictă a regulilor de siguranță în timpul raidurilor aeriene.

În timp ce Ucraina își consolidează pozițiile pe frontul de est și încearcă să protejeze infrastructura critică înaintea iernii, Rusia pare hotărâtă să continue războiul de uzură din aer — cu un amestec periculos de tehnologie balistică, drone low-cost și haos bine calculat. O strategie în care fiecare oră de liniște poate însemna, de fapt, doar o altă tăcere încărcată de pregătiri.

Ads

Tactica pauzei controlate

În luna septembrie, atacurile masive cu rachete au devenit mai rare și mai calculate. Datele arată că Rusia a efectuat doar patru atacuri în care a utilizat mai mult de 10 rachete. De asemenea, s-a menținut un ritm de un atac cu peste 40 de rachete la aproximativ două săptămâni. Între aceste episoade, rușii au apelat în special la drone – o tactică ce pare menită să mențină presiunea psihologică, dar și să sondeze vulnerabilitățile sistemelor de apărare aeriană ucrainene.

„Rusia pare să își dozeze cu grijă muniția, alternând atacurile de amploare cu raiduri de tip hărțuire, în special cu drone. Între timp, balisticele sunt ținute în rezervă, probabil pentru ținte de importanță majoră”, se arată în analiza ISW.

Balisticele – păstrate pentru lovituri de precizie

Pe fondul sancțiunilor și al problemelor logistice ale industriei militare ruse, se observă o preferință tot mai clară pentru utilizarea rachetelor de croazieră, în timp ce rachetele balistice sunt economisite. Acestea din urmă, mult mai greu de interceptat, sunt rezervate pentru lovituri de precizie asupra unor obiective strategice – în special infrastructura energetică.

Ads

„Rusia vizează orașe și infrastructură energetică din afara razei de protecție oferită de sistemele Patriot, acolo unde șansele de succes sunt mai mari”, explică analiștii americani.

Pe teren, consecințele se resimt deja

În regiunea Cernihiv, autoritățile au fost nevoite să introducă un program de restricții energetice de tip „trei cu trei”: trei ore cu electricitate, urmate de trei ore fără. Ultimele atacuri au lăsat aproximativ 50.000 de persoane fără curent electric, iar populația a fost rugată să reducă pe cât posibil consumul. În paralel, autoritățile locale poartă discuții cu armata pentru întărirea apărării aeriene din zonă.

Strategia Moscovei este una de uzură – atât la nivel militar, cât și social. Pe de o parte, lovește infrastructura vitală în prag de iarnă, iar pe de altă parte forțează Ucraina să își consume rezervele de interceptoare și să redistribuie apărarea pe un front tot mai larg și mai imprevizibil.

În timp ce opinia publică internațională pare uneori tentată să creadă că războiul din Ucraina a intrat într-o fază de „stagnare”, realitatea de pe teren arată o altă dinamică: una a adaptării tactice continue și a pregătirii, poate, pentru o nouă iarnă de foc.

Ads