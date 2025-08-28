Anatomia unui eșec militar. De ce armata Rusiei rămâne vulnerabilă, în ciuda adaptărilor

Autor: Veronica Andrei
Joi, 28 August 2025, ora 22:11
211 citiri
Anatomia unui eșec militar. De ce armata Rusiei rămâne vulnerabilă, în ciuda adaptărilor
Lanțurile de aprovizionare ale armatei ruse au fost concepute pentru o simplă „deplasare pe drumuri”, nu pentru un conflict de durată/ FOTO:X@GonzaloLira1968

Un nou raport al Fundației Saratoga din Statele Unite susține că eșecurile inițiale ale Rusiei în invazia Ucrainei nu au fost simple greșeli tactice, ci simptomele unui colaps sistemic. În esență, armata rusă ar fi fost trimisă într-un război de amploare fără instrumentele și conceptele necesare pentru a-l susține.

Autorul studiului, expertul militar Roger McDermott, explică pentru Kyiv Post că războiul din Ucraina a scos la iveală contrastul profund dintre două sisteme militare opuse: unul rigid și hipercentralizat, celălalt flexibil și descentralizat.

Un eșec previzibil

Raportul, intitulat ”Strategie fracturată: o viziune sistemică asupra eșecului inițial al Rusiei în Ucraina”, arată cum decizia Kremlinului de a masca războiul sub eticheta unei „operațiuni militare speciale” (SMO) a afectat grav capacitatea de reacție a propriei armate. Conceptul de SMO a exclus, încă din faza incipientă, mobilizarea completă a resurselor logistice și operaționale necesare unui conflict extins.

„Planurile de avans rapid s-au prăbușit odată cu primele ambuscade,” notează raportul. Lanțurile de aprovizionare au fost concepute pentru o simplă „deplasare pe drumuri”, nu pentru un conflict de durată. Comanda militară, hipercentralizată, a sufocat inițiativa la nivel tactic – un contrast clar cu forțele ucrainene, care s-au bazat pe decizii luate rapid, local, și adaptabilitate.

Raportul concluzionează că „eșecul militar timpuriu al Rusiei nu a fost o anomalie, ci o consecință inevitabilă a unui sistem politic și militar care s-a auto-limitat.”

Ucraina: un avantaj asimetric construit, nu accidental

Spre deosebire de Rusia, armata ucraineană a beneficiat de antrenamente în stil NATO și a adoptat o abordare descentralizată, care a permis reacții rapide și eficiență în luptă. Ofițerii juniori au avut autonomie în luarea deciziilor, ceea ce a accelerat ciclul operațional și a crescut capacitatea de a exploata vulnerabilitățile rusești.

Pe lângă succesul militar, Ucraina a reușit o victorie decisivă și în planul comunicării. Transparența, coeziunea societății civile și capacitatea de a atrage sprijin internațional au întărit reziliența națională.

„Rezistența Ucrainei nu a fost un accident,” afirmă raportul. „A fost rezultatul unui sistem adaptiv, construit pe învățare continuă și participare socială.”

Războiul de uzură: două sisteme incompatibile

Deși armata rusă s-a adaptat „material” în ultimii doi ani, sistemul politic care o controlează rămâne neschimbat, avertizează McDermott. Kremlinul evită în continuare costurile politice și juridice ale unei declarații oficiale de război, mobilizând resurse „în regim de avarie” și menținând un control strict asupra structurii de comandă.

„Mașinăria militară rusă este acum mai grea, mai industrializată, dar nu mai rezilientă,” subliniază analistul. În schimb, Ucraina își extinde rețeaua de alianțe, capacități și inovații.

Finalul conflictului, avertizează McDermott, nu va fi decis de un singur tip de armament, ci de sistemul care va reuși să convertească mai eficient resursele în efecte concrete și să absoarbă șocurile inevitabile ale unui război de uzură.

Totuși, el atrage atenția că „excelența descentralizată” a Ucrainei depinde de menținerea fluxului de muniție, a rezilienței energetice în iarnă și a capacității de adaptare în lupta electronică și cu drone. Dacă aceste elemente se erodează, avertizează McDermott, avantajul operațional al Kievului riscă să fie copleșit de logica brută a războiului de uzură.

„Garanții de securitate” pentru Ucraina? Care este cea mai bună modalitate de a proteja țara de o altă invazie rusă? ANALIZĂ Foreign Policy
„Garanții de securitate” pentru Ucraina? Care este cea mai bună modalitate de a proteja țara de o altă invazie rusă? ANALIZĂ Foreign Policy
La peste doi ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, ideea unor „garanții de securitate” pentru Kiev revine recurent în discursul liderilor europeni și americani. Dar ce...
NATO și Ucraina încearcă să țină pasul cu războiul: soluții ieftine pentru amenințări care evoluează rapid
NATO și Ucraina încearcă să țină pasul cu războiul: soluții ieftine pentru amenințări care evoluează rapid
La Bydgoszcz, în Polonia, într-un centru de analiză militară deschis în februarie, generali, colonei și ingineri lucrează contracronometru. Miza nu e una teoretică. Soluțiile pe care le...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #armata, #eficienta , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a dus la conferinta la US Open si nu i-a venit sa creada ce vede! "Umilit de iubita, in fata tuturor"
Digi24.ro
Experienta unei romance stabilite de 12 ani in strainatate: permis de conducere in 45 de minute si pasaport in 20, direct la aeroport
DigiSport.ro
FOTO Zlatan Ibrahimovic a aparut la tragerea la sorti a UCL si a surprins pe toata lumea cu noul sau look

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata israeliană epuizată. Rezervele de soldați, tot mai fragile în fața unei ofensive prelungite în Gaza
  2. Anatomia unui eșec militar. De ce armata Rusiei rămâne vulnerabilă, în ciuda adaptărilor
  3. Încă trei cetățeni turci au fost arestați, în ancheta asupra tentativei de asasinat din Centrul Vechi. Principalul autor ar fi comis două atacuri, ambele cu un pistol letal
  4. Incendiu violent la un restaurant din Galați. 70 de oameni au scăpat cu fuga de flăcăriVIDEO
  5. Momentul în care rușii au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Kremlinul a confirmat atacul VIDEO
  6. Șeful NATO, avertisment în privința atacurilor hibride ale Rusiei: "Pot lua forma unor tentative de asasinat"
  7. „Garanții de securitate” pentru Ucraina? Care este cea mai bună modalitate de a proteja țara de o altă invazie rusă? ANALIZĂ Foreign Policy
  8. Cele 13 tipuri de șefi îngrozitori. Cum să eviți să devii unul, potrivit unui strateg în carieră: "Frica ucide comunicarea, încrederea și inovația"
  9. Germania a emis mandate de arestare pe numele a cinci cetățeni ucraineni suspectați de sabotarea gazoductului Nord Stream
  10. Ce se întâmplă în vreme de austeritate cu A8, autostrada ce trebuie să lege Moldova de Ardeal: „Demobilizare pe șantierul lui Umbrărescu”