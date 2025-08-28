Anatomia unui eșec militar. De ce armata Rusiei rămâne vulnerabilă, în ciuda adaptărilor

Lanțurile de aprovizionare ale armatei ruse au fost concepute pentru o simplă „deplasare pe drumuri”, nu pentru un conflict de durată/ FOTO:X@GonzaloLira1968

Un nou raport al Fundației Saratoga din Statele Unite susține că eșecurile inițiale ale Rusiei în invazia Ucrainei nu au fost simple greșeli tactice, ci simptomele unui colaps sistemic. În esență, armata rusă ar fi fost trimisă într-un război de amploare fără instrumentele și conceptele necesare pentru a-l susține.

Autorul studiului, expertul militar Roger McDermott, explică pentru Kyiv Post că războiul din Ucraina a scos la iveală contrastul profund dintre două sisteme militare opuse: unul rigid și hipercentralizat, celălalt flexibil și descentralizat.

Un eșec previzibil

Raportul, intitulat ”Strategie fracturată: o viziune sistemică asupra eșecului inițial al Rusiei în Ucraina”, arată cum decizia Kremlinului de a masca războiul sub eticheta unei „operațiuni militare speciale” (SMO) a afectat grav capacitatea de reacție a propriei armate. Conceptul de SMO a exclus, încă din faza incipientă, mobilizarea completă a resurselor logistice și operaționale necesare unui conflict extins.

„Planurile de avans rapid s-au prăbușit odată cu primele ambuscade,” notează raportul. Lanțurile de aprovizionare au fost concepute pentru o simplă „deplasare pe drumuri”, nu pentru un conflict de durată. Comanda militară, hipercentralizată, a sufocat inițiativa la nivel tactic – un contrast clar cu forțele ucrainene, care s-au bazat pe decizii luate rapid, local, și adaptabilitate.

Raportul concluzionează că „eșecul militar timpuriu al Rusiei nu a fost o anomalie, ci o consecință inevitabilă a unui sistem politic și militar care s-a auto-limitat.”

Ucraina: un avantaj asimetric construit, nu accidental

Spre deosebire de Rusia, armata ucraineană a beneficiat de antrenamente în stil NATO și a adoptat o abordare descentralizată, care a permis reacții rapide și eficiență în luptă. Ofițerii juniori au avut autonomie în luarea deciziilor, ceea ce a accelerat ciclul operațional și a crescut capacitatea de a exploata vulnerabilitățile rusești.

Pe lângă succesul militar, Ucraina a reușit o victorie decisivă și în planul comunicării. Transparența, coeziunea societății civile și capacitatea de a atrage sprijin internațional au întărit reziliența națională.

„Rezistența Ucrainei nu a fost un accident,” afirmă raportul. „A fost rezultatul unui sistem adaptiv, construit pe învățare continuă și participare socială.”

Războiul de uzură: două sisteme incompatibile

Deși armata rusă s-a adaptat „material” în ultimii doi ani, sistemul politic care o controlează rămâne neschimbat, avertizează McDermott. Kremlinul evită în continuare costurile politice și juridice ale unei declarații oficiale de război, mobilizând resurse „în regim de avarie” și menținând un control strict asupra structurii de comandă.

„Mașinăria militară rusă este acum mai grea, mai industrializată, dar nu mai rezilientă,” subliniază analistul. În schimb, Ucraina își extinde rețeaua de alianțe, capacități și inovații.

Finalul conflictului, avertizează McDermott, nu va fi decis de un singur tip de armament, ci de sistemul care va reuși să convertească mai eficient resursele în efecte concrete și să absoarbă șocurile inevitabile ale unui război de uzură.

Totuși, el atrage atenția că „excelența descentralizată” a Ucrainei depinde de menținerea fluxului de muniție, a rezilienței energetice în iarnă și a capacității de adaptare în lupta electronică și cu drone. Dacă aceste elemente se erodează, avertizează McDermott, avantajul operațional al Kievului riscă să fie copleșit de logica brută a războiului de uzură.

