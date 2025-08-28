NATO și Ucraina încearcă să țină pasul cu războiul: soluții ieftine pentru amenințări care evoluează rapid

La Bydgoszcz, în Polonia, într-un centru de analiză militară deschis în februarie, generali, colonei și ingineri lucrează contracronometru. Miza nu e una teoretică. Soluțiile pe care le propun trebuie să funcționeze în Ucraina, acum, împotriva unor arme care deja au provocat distrugeri majore: bombele cu planare și dronele ghidate prin fibră optică – tehnologii greu de detectat, aproape imposibil de neutralizat cu mijloace convenționale.

Este un parteneriat asimetric, dar funcțional: Ucraina vine cu experiența frontului, NATO cu capacitatea de analiză și dezvoltare. Împreună, speră să transforme lecțiile din acest război într-un avantaj operațional care să conteze și în conflictele viitoare, scrie Business Insider.

Războiul ca laborator militar – și cursă contra timpului

Generalul de brigadă Wojciech Ozga, comandantul Centrului Comun de Analiză, Instruire și Educație NATO-Ucraina (JATEC), explică în termeni direcți: „Ritmul schimbărilor de pe câmpul de luptă este extrem de rapid. Nu mai e timp pentru soluții elaborate în birouri. Adaptarea trebuie să fie imediată.”

Într-adevăr, între momentul în care o armă rusă nouă apare în teren și cel în care devine o amenințare majoră, trec uneori doar câteva săptămâni. Iar dacă răspunsul nu vine în același ritm, el riscă să fie deja depășit.

Bombele cu planare – arme ieftine, dar devastatoare

Prima solicitare venită din partea Ministerului Apărării din Ucraina către JATEC a vizat bombele cu planare, folosite intens de aviația rusă. Sunt bombe convenționale, modificate prin kituri care le oferă ghidaj și autonomie. Zboară pe traiectorii imprevizibile, la altitudini joase, cu semnături radar reduse – ceea ce le face greu de interceptat.

În unele săptămâni, Rusia lansează sute de astfel de bombe, unele cântărind peste 2.500 de kilograme. Apărarea clasică nu funcționează. Singurele metode eficiente rămân distrugerea aeronavelor înainte de lansare sau a muniției în depozite.

În martie, NATO și JATEC au organizat o competiție de idei – Innovation Challenge –, la care au participat companii din domeniul apărării din Ucraina și Occident. Trei soluții au fost selectate: un radar care anticipează traiectoria bombei, o dronă interceptor cu focoasă și un „zid” de drone autonome care formează un ultim scut în fața muniției inamice.

Colonelul Valerii Vișnivski, reprezentantul Ucrainei la JATEC, spune că aceste soluții au fost deja testate în luptă. Împotriva dronelor Shahed s-au dovedit eficiente. În fața bombelor cu planare, însă, e loc de îmbunătățire. Urmează testarea finală și, dacă totul decurge conform planului, implementarea în teren până la sfârșitul anului.

Dronele cu fibră optică – o amenințare nouă, greu de blocat

Cea de-a doua solicitare venită din partea Kievului vizează un tip de armă tot mai frecvent pe front: dronele FPV ghidate prin fibră optică. Practic, sunt drone comerciale, modificate pentru a fi controlate nu prin radiofrecvență, ci printr-un fir subțire de cablu care leagă aparatul de operator.

Rezultatul? Drone imposibil de bruiat prin mijloace clasice de război electronic. Cu costuri minime – câteva sute de dolari – pot distruge tancuri și vehicule blindate de milioane. Sunt rapide, manevrabile și letale.

În iunie, o nouă rundă a competiției NATO-Ucraina a produs trei soluții câștigătoare: un radar specializat și două turele autonome. Acestea trebuie să funcționeze zi și noapte, indiferent de vreme, cu o rază de detecție de 500 de metri și un cost redus. Urmează testarea lor pe teritoriu NATO.

În paralel, militarii ucraineni semnalează o a treia amenințare: grupurile mici de infanterie rusească, mobile și greu de detectat, care pătrund printre liniile ucrainene. Până acum, Ministerul Apărării de la Kiev nu a cerut JATEC să lucreze la soluții pentru acest tip de atac, dar subiectul ar putea intra în următoarea rundă de inovații.

Problema majoră nu este lipsa de idei, ci viteza. Ozga o spune fără echivoc: „Trebuie să ne adaptăm cât mai rapid, folosind experiența reală pe care o au partenerii ucraineni. Altfel, pierdem cursa.”

NATO – între solidaritate declarativă și pregătire concretă

Într-un context geopolitic în care se vorbește tot mai mult despre „garanții de securitate”, colaborarea practică dintre NATO și Ucraina capătă o greutate aparte. Dacă documentele oficiale și summit-urile politice rămân în zona promisiunilor, la Bydgoszcz se testează arme, nu fraze.

Comandantul francez Pierre Delom, coordonatorul proiectelor de inovație, avertizează: „Dacă mâine am intra în război, am constata că sistemele noastre de apărare sunt mai scumpe decât armele inamicului. Asta e o problemă strategică majoră.”

Soluția? Producție de masă pentru sisteme ieftine, rapide și eficiente. Nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga arhitectură de apărare a Alianței.

Într-o eră în care războaiele nu mai sunt purtate doar cu divizii de tancuri și escadrile de avioane, ci cu drone comerciale modificate și bombe ghidate improvizate, supraviețuiesc cei care învață și se adaptează rapid. Iar în acest moment, Ucraina și NATO nu luptă doar împotriva Rusiei – ci și împotriva timpului.

