Rușii revin pe piața imobiliară europeană: cumpără proprietăți pentru a obține statut de rezidență în UE, fără restricții suplimentare

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 23:29
89 citiri
Parisul, printre destinațiile favorite ale rușilorFOTO Pixabay

După o pauză de aproape doi ani, rușii cu bani revin în forță pe piața imobiliară europeană. Tranzacțiile înregistrate în ultimele luni arată că, pentru prima dată din 2022, Europa a redevenit destinația preferată a cumpărătorilor ruși, depășind Asia de Sud-Est, potrivit unui raport publicat de agenția de real estate Intermark Global și citat de The Moscow Times.

Conform datelor, 41% dintre achizițiile făcute de cetățeni ruși între ianuarie și septembrie 2025 au vizat proprietăți din Uniunea Europeană – în creștere de la 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Europa – din nou magnet pentru banii rusești

Interesul rușilor nu este dictat de rentabilitatea investiției, ci de accesul la un statut de rezidență european, fără condiții restrictive, cum ar fi obligația de a locui efectiv în țara respectivă.

„Motivația principală este obținerea unui titlu de ședere legal în UE, nu neapărat profitul din închiriere”, notează autorii raportului.

Destinațiile favorite rămân aceleași ca înainte de februarie 2022: Cipru, Franța, Spania, Slovenia și Portugalia. Cipru, spre exemplu, a atras 6% dintre tranzacțiile făcute de ruși în acest an, față de 4% în 2024.

Asia, Orientul Mijlociu și Turcia pierd teren

Țările din Asia de Sud-Est – în special Thailanda și Indonezia (Bali) – care dominau topul anul trecut, au coborât pe locul al doilea, cu 32% din totalul achizițiilor. În ciuda randamentelor mari din chirii (10-15% anual), investitorii ruși par să prefere acum siguranța oferită de un pașaport european.

Pe locul al treilea se află Orientul Mijlociu (17% din tranzacții), unde Emiratele Arabe Unite și Oman continuă să atragă clienți, iar Turcia – altădată paradisul imobiliar al rușilor – a căzut pe locul al patrulea, cu doar 6%. În 2022, rușii erau principalii cumpărători străini de proprietăți turcești.

Per ansamblu, cererea pentru proprietăți externe a revenit la nivelurile de dinainte de invazia Ucrainei, după ce, timp de trei ani, piața fusese supraîncălzită. În prezent, volumul tranzacțiilor este cu aproximativ 35% mai mic decât în perioada de vârf.

„Banii nu au naționalitate”

Deși sancțiunile occidentale rămân în vigoare, cumpărarea de proprietăți în Europa nu este imposibilă pentru rușii bogați. „Problema nu e tehnică, ci financiară — cine are bani, găsește soluții”, explică un agent imobiliar citat de publicație.

Vânzătorii din țări considerate „prietenoase” cu Rusia acceptă deja plăți flexibile, inclusiv tranzacții în criptomonedă, pentru sume între 250.000 și 300.000 de euro.

„Important e să nu existe urme directe care să ducă la Rusia. Cei cu adevărat bogați au deja structuri offshore sau conturi în străinătate care le permit să-și ascundă originea fondurilor. Plătesc comisioane mari pentru a-și „curăța” banii, dar libertatea de mișcare în Europa merită costul”, afirmă un broker citat anonim.

Tendința confirmă o realitate inconfortabilă pentru Europa: în pofida sancțiunilor și a retoricii dure de la Bruxelles, capitalul rusesc găsește mereu portițe. Pentru mulți ruși înstăriți, o vilă pe litoralul iberic sau un apartament în Lisabona nu reprezintă doar o investiție — ci un bilet de ieșire din izolare.

