Rusia îi răspunde lui Zelenski pe fondul atacului de la Cernobîl: „O provocare” FOTO VIDEO

Kremlinul a respins vineri, 14 februarie, acuzațiile Ucrainei conform cărora o dronă rusă încărcată cu explozivi ar fi avariat serios în cursul nopții o structură care previne scurgerile de radiații la centrala nucleară de la Cernobîl, în nordul Ucrainei, calificându-le drept „o provocare”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu are informații exacte despre presupusul incident, dar că Rusia nu atacă infrastructura nucleară.

„Militarii ruși nu fac asta. Din acest motiv, orice afirmație că așa s-au întâmplat lucrurile nu corespunde realității”, a insistat Peskov, în briefingul său de presă zilnic.

„Rusia este singura ţară care atacă asemenea instalaţii”

Preşedintele ucrainean Voloimir Zelenski acuză vineri Rusia de avarierea cu o dronă explozivă a arcăi Centralei Nucleare de la Cernobîl, o structură care izolează reactorul accidentat.

”Noaptea trecută, o dronă rusă de atac echipată cu o ogivă puternic explozivă a lovit incinta care protejează lumea de radiaţiile Reactorului nr. 4 al Centralei Nucleare de la Cernobîl”, anunţă pe X Zelenski.

Un incendiu a fost ”stins”, iar ”nivelul radiaţiei nu a crescut”, anunţă şeful statului ucrainean.

Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) anunţă pe X că echipa sa de la faţa locului a auzit ”o explozie provenind de la arca de izolare” şi că a fost informată că a fost vorba despre o dronă.

Structura metalică atinsă acoperă reactorul care a explodat în 1986 şi care protejează un prim sarcofag şi fragmente radioactive.

Explozia a avut loc vineri, către ora locală 1.50 (şi ora României), precizează AIEA.

Volodimir Zelenski a difuzat imagini de la faţa locului, o înregistrare video a exploziei şi incendiului.

