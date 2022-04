Rusia încearcă să îşi consolideze numărul de trupe prin recrutarea personalului eliberat din serviciul militar din 2012 până în prezent. De asemenea, Rusia încearcă să recruteze bărbaţi din regiunea Transnistria din Republica Moldova, nerecunoscută oficial, potrivit Ministerului britanic al Apărării, transmite BBC.

”Ca răspuns la numărul de victime în creştere, Forţele Armate Ruse încearcă să sporească efectivele cu personal eliberat din serviciul miliar din 2012 până în prezent”, a scris Ministerul Apărării al Marii Britanii pe Twitter.

”Eforturile de sporire a forţelor de luptă includ, de asemenea, încercarea de a recruta bărbaţi din regiunea Transnistria din Republica Moldova, nerecunoscută oficial”, a mai scris ministerul pe Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022

