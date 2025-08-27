Ofertele aparent inofensive de muncă în Rusia, promovate insistent pe rețelele sociale, ascund în realitate o capcană periculoasă pentru tinerele din Africa de Sud. Potrivit unei anchete publicate de Bloomberg, femei cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani sunt atrase în Federația Rusă cu promisiuni de locuri de muncă bine plătite, dar ajung în cele din urmă să lucreze în uzine implicate direct în efortul de război, mai precis în producția de drone de atac Shahed, în zona industrială Alabuga din Republica Tatarstan.

În urma dezvăluirilor presei internaționale, guvernul sud-african a emis o avertizare publică, îndemnând tinerii să manifeste prudență față de asemenea oferte, în special cele care circulă pe canale informale și care nu beneficiază de sprijin guvernamental. Ministerul pentru Femei, Tineret și Persoane cu Dizabilități a precizat că nu susține nicio inițiativă de recrutare în colaborare cu entități din Rusia.

Rețele de recrutare și implicarea programului „Alabuga Start”

Potrivit anchetei Bloomberg, unul dintre canalele utilizate pentru recrutare este așa-numitul program „Alabuga Start”, inițiativă care vizează atragerea tinerilor din țări din Sudul Global – inclusiv din America Latină și Asia de Sud-Est – pentru locuri de muncă în complexele industriale rusești. Conform surselor citate, în realitate, o parte dintre recrutate ajung să lucreze în secții implicate în asamblarea dronelor iraniene Shahed, utilizate de armata rusă în atacuri repetate asupra Ucrainei.

Ads

Kleyson Moniela, responsabil pentru diplomația publică în cadrul Ministerului sud-african de Externe, a confirmat că instituția a fost sesizată de victime și familiile acestora. Una dintre tinere a fost repatriată după ce, ajunsă la destinație, a realizat că promisiunile angajatorilor erau false și a cerut sprijin consular. „Suntem foarte îngrijorați. Aceste oferte par atractive, sunt distribuite de influenceri și creează impresia unei oportunități reale”, a declarat Moniela.

Reacția Rusiei

Ambasada Rusiei în Africa de Sud a respins acuzațiile, catalogându-le drept „părtinitoare” și susținând că nu are cunoștință despre cazuri de muncă forțată sau încălcări ale drepturilor lucrătorilor străini.

Totuși, semnalele de alarmă continuă să se înmulțească. Investigații independente și imagini satelitare arată că uzina din Alabuga, unde sunt produse dronele Shahed, se extinde agresiv. Informațiile furnizate de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei indică faptul că, în 2024, Rusia își propune să dubleze producția acestui tip de dronă – de la 6.000 anul trecut, la 8.000–10.000 de unități, plus cel puțin 1.500 de drone-imitator.

Ads

Exploatarea economică, într-un context de război

Apariția unor astfel de rețele de recrutare, direcționate spre tinere vulnerabile din regiuni sărace, ridică întrebări serioase despre etica și legalitatea unor practici care, deși nu poartă în mod oficial eticheta muncii forțate, pot echivala cu aceasta în condiții de lipsă de transparență și libertate de alegere.

Folosirea forței de muncă internaționale pentru alimentarea industriei de război a Rusiei deschide un nou capitol sensibil în confruntarea geopolitică declanșată de invazia din Ucraina. Iar în absența unui cadru internațional clar care să reglementeze aceste practici, riscul este ca tot mai multe tinere din Sudul Global să devină pioni într-un joc care le promite „munca visurilor”, dar le închide între zidurile unei fabrici de drone.

Ads