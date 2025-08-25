Rusia și-a redus semnificativ costurile de producție pentru dronele Shahed. Cât a scăzut prețul acestora, de la 300.000 de dolari în 2022

Industria rusă de apărare își intensifică brusc producția de drone kamikaze cu rază lungă de acțiune din familia Shahed, cu scopul de a depăși 6.000 de unități pe lună - peste 200 pe zi, sau peste 72.000 anual.

Împreună cu această creștere a producției, costul unitar al acestor drone a scăzut semnificativ față de 2022. Costul unei singure Shahed produse în acest an în zona economică specială Alabuga a scăzut la aproximativ 70.000 de dolari, relatează DefenseExpress.

Alte estimări, însă, diferă. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, citat și el în articol, a raportat în februarie 2025 că o Shahed costa 35.000 de dolari, iar în mai și-a actualizat evaluarea la o gamă mai largă de 20.000 până la 50.000 de dolari pe unitate.

Deși aceste cifre sunt dificil de verificat independent, limita inferioară de 20.000 de dolari pare puțin probabilă, în timp ce 50.000-70.000 de dolari pare mai plauzibilă.

Pentru comparație, drona FP-1 cu rază lungă de acțiune a Ucrainei costă aproximativ 55.000 de dolari pe unitate, iar rata sa de producție a ajuns recent la aproximativ 100 de drone pe zi.

În ciuda variațiilor estimărilor, este clar că Rusia a redus semnificativ costul producției Shahed - drone utilizate în principal în atacuri teroriste asupra orașelor și infrastructurii ucrainene. Măsurile de reducere a costurilor includ, se pare, simplificări de proiectare, cum ar fi utilizarea motoarelor fără demaroare sau volante.

Dacă cifra de 70.000 de dolari este corectă, prețul actual reprezintă o scădere de aproape trei ori față de sfârșitul anului 2022 și începutul anului 2023.

La acea vreme, documentele scurse de hackeri despre programul de drone irano-rus arătau că prețul inițial al Shahed-136 era de 370.000 de dolari pe unitate. Achizițiile în vrac au redus costul la 290.000 de dolari pentru 2.000 de unități și la 193.000 de dolari pe unitate pentru comenzi de 6.000. Ultimul preț a fost cel care a dominat achizițiile rusești o vreme.

