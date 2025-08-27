Rusia respinge garanțiile de securitate ale europenilor pentru Ucraina. O propunere ar reprezenta chiar ”una dintre cauzele principale ale conflictului”, susține Kremlinul

Rusia are o opinie negativă despre propunerile europene în legătură cu garanțiile de securitate pentru Ucraina și nu va accepta prezența trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, a anunțat miercuri, 27 august, Kremlinul, informează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lăudat eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, calificându-le drept „foarte importante”, și a declarat că Moscova speră ca acestea să continue.

Ca parte a unui potențial acord de pace, aliații europeni ai Ucrainei lucrează la elaborarea unui set de garanții pentru Ucraina care să o protejeze de un posibil atac viitor al Rusiei. Însă Peskov a afirmat că desfășurarea de trupe europene în Ucraina ar însemna prezența NATO în această țară, lucru pe care Rusia a încercat să-l împiedice încă de la început.

„De fapt, la început, avansarea infrastructurii militare a NATO și infiltrarea acestei infrastructuri militare în Ucraina ar putea fi probabil numite printre cauzele principale ale situației de conflict care a apărut”, a spus el. „Deci, avem o atitudine negativă față de aceste discuții”, a punctat Peskov.

Toate părțile sunt de acord că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să facă parte din orice eventual acord de pace, dar nu sunt de acord în mod fundamental cu privire la forma pe care ar trebui să o ia acestea.

Rusia susține că ar trebui să se numere printre garanții securității Ucrainei și dorește să reia o propunere care a fost discutată între cele două părți în 2022, în primele săptămâni ale războiului. Kievul respinge această propunere, afirmând că ar da Moscovei un drept de veto efectiv asupra oricărui sprijin militar extern pentru Ucraina.

Peskov a punctat că garanțiile de securitate sunt „unul dintre cele mai importante subiecte”, dar a repetat că Rusia nu consideră utilă discutarea lor în public. El a spus că summitul SUA-Rusia din această lună din Alaska, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a fost „foarte substanțial, constructiv și util”.

Trump a declarat că Statele Unite nu vor trimite trupe în Ucraina ca parte a unor viitoare garanții de securitate. Cu toate acestea, el a lăsat deschisă posibilitatea unei alte implicări militare a SUA, inclusiv cu sprijin aerian și informațional.

Peskov a declarat că negociatorii de pace ruși și ucraineni sunt în contact, dar nu poate da o dată pentru o următoare întâlnire. Cele două părți au purtat ultima dată discuții față în față la Istanbul, pe 23 iulie, într-o reuniune care a durat doar 40 de minute.

