Rusia respinge garanțiile de securitate ale europenilor pentru Ucraina. O propunere ar reprezenta chiar ”una dintre cauzele principale ale conflictului”, susține Kremlinul

Autor: Ema Petrescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 15:43
522 citiri
Rusia respinge garanțiile de securitate ale europenilor pentru Ucraina. O propunere ar reprezenta chiar ”una dintre cauzele principale ale conflictului”, susține Kremlinul
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov FOTO X/Nexta

Rusia are o opinie negativă despre propunerile europene în legătură cu garanțiile de securitate pentru Ucraina și nu va accepta prezența trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, a anunțat miercuri, 27 august, Kremlinul, informează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lăudat eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, calificându-le drept „foarte importante”, și a declarat că Moscova speră ca acestea să continue.

Ca parte a unui potențial acord de pace, aliații europeni ai Ucrainei lucrează la elaborarea unui set de garanții pentru Ucraina care să o protejeze de un posibil atac viitor al Rusiei. Însă Peskov a afirmat că desfășurarea de trupe europene în Ucraina ar însemna prezența NATO în această țară, lucru pe care Rusia a încercat să-l împiedice încă de la început.

„De fapt, la început, avansarea infrastructurii militare a NATO și infiltrarea acestei infrastructuri militare în Ucraina ar putea fi probabil numite printre cauzele principale ale situației de conflict care a apărut”, a spus el. „Deci, avem o atitudine negativă față de aceste discuții”, a punctat Peskov.

Toate părțile sunt de acord că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să facă parte din orice eventual acord de pace, dar nu sunt de acord în mod fundamental cu privire la forma pe care ar trebui să o ia acestea.

Rusia susține că ar trebui să se numere printre garanții securității Ucrainei și dorește să reia o propunere care a fost discutată între cele două părți în 2022, în primele săptămâni ale războiului. Kievul respinge această propunere, afirmând că ar da Moscovei un drept de veto efectiv asupra oricărui sprijin militar extern pentru Ucraina.

Peskov a punctat că garanțiile de securitate sunt „unul dintre cele mai importante subiecte”, dar a repetat că Rusia nu consideră utilă discutarea lor în public. El a spus că summitul SUA-Rusia din această lună din Alaska, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a fost „foarte substanțial, constructiv și util”.

Trump a declarat că Statele Unite nu vor trimite trupe în Ucraina ca parte a unor viitoare garanții de securitate. Cu toate acestea, el a lăsat deschisă posibilitatea unei alte implicări militare a SUA, inclusiv cu sprijin aerian și informațional.

Peskov a declarat că negociatorii de pace ruși și ucraineni sunt în contact, dar nu poate da o dată pentru o următoare întâlnire. Cele două părți au purtat ultima dată discuții față în față la Istanbul, pe 23 iulie, într-o reuniune care a durat doar 40 de minute.

Analiză: De ce tace România? Și câți bani a dat Ucrainei?
Analiză: De ce tace România? Și câți bani a dat Ucrainei?
Ce înseamnă al 23-lea pachet de asistență militară pentru Ucraina? De ce amână Nicușor Dan să explice pe înțelesul tuturor că România are obligația morală să ajute țara vecină?...
De câți ani are nevoie Putin pentru a câștiga prin luptă teritoriul pe care susține că l-ar fi cucerit deja: „Moscova are două vulnerabilități majore”
De câți ani are nevoie Putin pentru a câștiga prin luptă teritoriul pe care susține că l-ar fi cucerit deja: „Moscova are două vulnerabilități majore”
Vladimir Putin ar avea nevoie de mai mult de patru ani și ar pierde aproape două milioane de soldați dacă ar vrea să cucerească teritoriul pe care l-a declarat deja parte a Rusiei, potrivit...
#razboi Ucraina, #garantii de securitate, #Rusia, #aderare Ucraina NATO , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
Digi24.ro
VIDEO Sentinele CCTV. O drona ruseasca, de recunoastere, a aterizat in Ucraina, pentru reincarcare. "Este o schimbare a tacticii"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. DIICOT a reinstituit sechestre la NORDIS de peste 28 de milioane de euro. Ce l-a convins pe procurorul de caz să extindă urmărirea penală SURSE
  2. Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
  3. Rusia respinge garanțiile de securitate ale europenilor pentru Ucraina. O propunere ar reprezenta chiar ”una dintre cauzele principale ale conflictului”, susține Kremlinul
  4. Rusia își momește cetățenii cu dobânzi mari să-și țină banii în bănci. Rezultatul: peste 540 de miliarde economii
  5. Alertă ANPC: nu cumpărați produsele care conțin TPO. În ce e folosit ingredientul care a fost interzis în UE
  6. Una dintre arterele aglomerate ale Capitalei va fi transformată total. „Va fi una dintre cele mai curate și frumoase zone din București”
  7. Rușii l-au capturat, i-au tăiat gâtul și l-au lăsat să moară. Soldatul ucrainean a supraviețuit și vrea răzbunare pentru camarazii săi torturați VIDEO/FOTO
  8. Tânără refugiată din Ucraina, ucisă în mod brutal în SUA FOTO/VIDEO
  9. Revoltă după anunțul că profesorul care a violat trei minori se întoarce la catedră. „Cei care ar trebui să protejeze elevii permit agresorilor să își continue abuzul”
  10. Volodimir Zelenski, mesaj pentru Maia Sandu: „Împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele și independența”