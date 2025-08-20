Rusia transformă rețelele 4G civile în arme printr-o nouă dronă de recunoaștere și atac

Rusia utilizează o nouă dronă care exploatează infrastructura de telecomunicații civilă – o abordare neconvențională, care o diferențiază de vehiculele aeriene militare tradiționale, ce se bazează pe frecvențe radio.

Potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, drona – al cărei nume nu a fost făcut public – este controlată prin rețele de comunicații celulare, oferindu-i operatorului capacități extinse de comandă la distanță.

În timp ce dronele convenționale folosesc frecvențe radio susceptibile la bruiaj sau interceptare, această aeronavă se conectează la rețelele LTE comerciale, aceleași rețele utilizate de telefoanele mobile. Această metodă aduce mai multe avantaje tactice pentru forțele ruse:

-controlul dronei de la sute de kilometri distanță, prin turnurile celulare deja existente;

-traficul de comunicații se confundă cu fluxul obișnuit de date civile, fiind dificil de identificat;

-blocarea completă a semnalului ar necesita perturbarea rețelelor civile pe suprafețe vaste.

Această integrare face ca drona să fie considerabil mai dificil de detectat, bruiat sau urmărit în comparație cu sistemele tradiționale.

Dronă multifuncțională: supraveghere, atac și diversiune

Conform autorităților ucrainene, drona poate fi folosită în mai multe scopuri: ca platformă de recunoaștere, armă de atac direct sau obiectiv fals menit să satureze sistemele de apărare aeriană cu ținte înșelătoare.

Aparatul este capabil să transmită imagini video în timp real prin intermediul rețelelor celulare și să primească comenzi de direcționare de la distanță prin LTE. În modul de atac, operatorul ghidează drona spre țintă în regim „first-person view” (FPV), transformând-o efectiv într-o armă kamikaze, controlată direct de la sol.

Designul și tehnologia dronei

Analiștii ucraineni descriu un design aerodinamic în formă de aripă delta, similar cu modelul iranian Shahed-131, dar de dimensiuni mai reduse. Ambele drone adoptă același principiu de zbor eficient, utilizat frecvent în tacticile de atac în roi folosite de Rusia.

Dispozitivul este echipat cu un sistem de poziționare prin satelit rezistent la bruiaj, compus din patru antene patch și module fabricate de compania chineză Allystar. Acest lucru indică adaptarea dronei pentru a funcționa în medii cu război electronic intens, unde sistemele GPS clasice pot fi perturbate.

Motorul este montat în partea frontală, o configurație caracteristică munițiilor de tip loitering, precum modelul rusesc „Italmas”, produs de Zala Group. Poziționarea motorului sugerează o versatilitate între misiuni de recunoaștere și atac direct.

Originea componentelor și adaptarea tehnologiei comerciale

Potrivit evaluării serviciilor de informații din Ucraina, aproape jumătate din componentele dronei sunt de proveniență chineză. Lista include module de comunicație, un minicalculator, regulatoare de tensiune și oscilatoare de cuarț – toate disponibile în comerțul civil.

Un model 3D detaliat al dronei, alături de o descriere a componentelor, a fost publicat pe portalul War&Sanctions al guvernului ucrainean, în cadrul eforturilor de a documenta modul în care Rusia continuă să adapteze tehnologia civilă pentru utilizare militară, în ciuda sancțiunilor internaționale.

O nouă etapă în războiul fără pilot

Apariția acestui tip de dronă semnalează o evoluție în doctrina rusă privind războiul cu sisteme autonome. Îmbinarea unui design aerodinamic testat cu tehnologii de comunicații comerciale face ca aceste aparate să fie mai greu de neutralizat și mai adaptabile în fața măsurilor de apărare electronică.

Această abordare – la intersecția dintre inovație tehnologică și pragmatism operațional – subliniază tendința Rusiei de a transforma tehnologii civile în arme eficiente pe câmpul de luptă modern.

