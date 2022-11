Rusia urmează să-şi retragă trupele din Herson, singurul centru regional cucerit de către armata rusă de la lansarea invaziei Ucrainei, la 24 februarie, relatează BBC News.

”Acest lucru se întâmplă în timp real. Ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu ordonă (în direct la televizor!) retragerea din teritoriile ocupate de pe malul drept al râului Nipru. Adică Rusia retrage trupele din orașul Herson. O victorie majoră pentru armata ucraineană”, este mesajul care însoțește pe Twitter videoclipul cu Serghei Șoigu în direct.

This is happening in real time. The Russian minister of defense Sergey Shoigu orders (live on TV!) withdrawal from the occupied territories on the right bank of the Dnipro river. That is, Russia withdraws troops from the city of Kherson. A major victory for the Ukrainian army. pic.twitter.com/0DRUAoS8I2