Rușii s-au retras din oraşul în care locuieşte personalul centralei de la Cernobîl

Forţele ruse au părăsit oraşul ucrainean Slavutici, în care locuieşte personalul centralei nucleare de la Cernobîl, după ce şi-au încheiat misiunea de a-l inspecta, a anunţat primarul Iuri Fomicev, potrivit Reuters.

“Şi-au terminat treaba pe care o aveau. Au inspectat oraşul, astăzi au terminat şi au plecat. Nu mai este niciun soldat în oraş acum”, a precizat Fomicev într-un mesaj în social media.

Oraşul Slavutici a fost ocupat sâmbătă de forţele ruse. Localnicii i-au întâmpinat pe soldaţii roşi cu proteste.

Slavutici, oraş cu 25.000 de locuitori, situat la 160 de kilometri nord de capitala ucraineană, a fost construit după accidentul nucear de la Cernobîl, în 1986.

„Ocupanţii ruşi au invadat Slavutici şi au ocupat spitalul municipal”, anunţa, sâmbătă, într-un mesaj postat pe Twitter Administraţia Militară a regiunii Kiev, în care se află acest oraş.

Locuitori din Slavutici au ieşit în stradă şi au desfăşurat un uriaş steag albastru-galben. Ei au mărşăluit către spital, potrivit autorităţilor regionale.

