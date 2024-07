Armata rusă revendică distrugerea unor avioane de luptă la baza din Mirogorod FOTO/VIDEO

Armata rusă a afirmat marţi, 2 iulie, că a distrus cinci avioane de luptă Su-27 la o bază aeriană ucraineană, declanşând o dezbatere în Ucraina cu privire la capacitatea acesteia de a-şi securiza aerodromurile înainte de livrarea aşteptată de avioane F-16, transmite AFP.

Ministerul Apărării de la Moscova a informat că a lovit cu rachete balistice Iskander-M o bază din apropierea oraşului ucrainean Mirogorod, la circa 150 km de frontiera rusă.

„Cinci avioane de luptă Su-27 au fost distruse şi alte două, care erau în reparaţii, au fost avariate”, a indicat ministerul rus pe contul său Telegram, într-un mesaj însoţit de un video ce arată o lovitură filmată cu o dronă.

#UkraineRussiaWar #Kharkiv#ATACMS #Robotyne #F16#Bakhmut #Sevastopol

Mirgorod AFB

Ads

The destruction of x4 Su-27 was announced

Painted Su-27s are also present. pic.twitter.com/IJElNJzq02