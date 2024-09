Armata rusă revendică ocuparea unei noi localități în estul Ucrainei FOTO

Armata rusă a revendicat luni, 9 septembrie, ocuparea unui nou sat în regiunea Doneţk din estul Ucrainei, în apropierea oraşului strategic Pokrovsk, spre care trupele ruse au înaintat constant în ultimele săptămâni, transmite AFP.

Ministerul rus al Apărării a precizat, într-un comunicat, că soldaţii său au ocupat satul Memrik, situat la circa 20 de kilometri de Pokrovsk şi la mai puţin de 5 kilometri de oraşul Selidove.

