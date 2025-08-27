Moscova își intensifică războiul invizibil: sabotaj, spionaj și atacuri hibride împotriva Europei

Începând cu 2023, Federația Rusă a crescut semnificativ ritmul și amploarea operațiunilor subversive desfășurate pe teritoriul Uniunii Europene. Sabotajul, spionajul și acțiunile cibernetice au devenit instrumente recurente în arsenalul Kremlinului, care încearcă să submineze stabilitatea internă a statelor europene și să testeze coeziunea alianței occidentale.

Potrivit unui raport publicat de Centrul pentru Comunicare Strategică din Ucraina, Rusia a înregistrat o creștere de patru ori a incidentelor de tip hibrid în ultimii doi ani în Europa. Printre metodele utilizate se numără incendierile deliberate, deteriorarea infrastructurii critice precum cablurile submarine, blocaje în funcționarea sistemelor de navigație GPS și atacuri cibernetice coordonate.

Datele furnizate de Institutul Internațional pentru Studii Strategice confirmă amploarea fenomenului: în 2024 au fost documentate peste 30 de astfel de incidente, iar în primele luni ale anului 2025 — alte 11 cazuri.

După expulzarea spionilor, Rusia mizează pe rețele clandestine și intermediari

În contextul în care zeci de diplomați și agenți de informații ruși au fost expulzați din capitalele europene începând din 2022, Rusia și-a adaptat tactica. Autorii raportului remarcă o tranziție către utilizarea intermediarilor — indivizi radicalizați online, mercenari contractați prin canale obscure sau activiști infiltrați în organizații locale.

Această formă de agresiune hibridă nu este nouă, dar cadența cu care ea are loc și gradul de organizare ridică semne de întrebare cu privire la intențiile strategice ale Kremlinului. Conform analiștilor Centrului, aceste acțiuni nu urmăresc doar dezorganizarea punctuală a unor sisteme critice, ci fac parte dintr-un plan mai amplu de pregătire pentru o confruntare de durată cu NATO.

Atacul informațional continuă: rețele de dezinformare pe TikTok

În paralel cu operațiunile de teren, Rusia desfășoară o ofensivă susținută și în spațiul informațional. O investigație realizată de platforma Texty.org.ua a identificat o rețea de 629 de conturi de TikTok, grupate sub denumirea UA_REVIVAL, care aveau ca obiectiv discreditarea statului ucrainean. Conținutul promovat ataca armata ucraineană, conducerea politică și efortul de război, cu scopul de a alimenta neîncrederea publică și de a fragiliza sprijinul social pentru apărare.

Răspunsul Europei: coordonare și reziliență

Deși Rusia își intensifică eforturile de destabilizare, țările UE încep să răspundă cu o mai mare coordonare. Potrivit raportului, planuri comune de răspuns și noi mecanisme de contracarare sunt deja în curs de elaborare, iar parteneriatele între serviciile de securitate naționale s-au consolidat vizibil.

În ciuda presiunii continue exercitate de Moscova, autorii analizei subliniază că Rusia nu a reușit, cel puțin până în prezent, să obțină câștiguri strategice majore. Dar natura fragmentată, imprevizibilă și negabilă a acestor atacuri le face greu de prevenit, iar presiunea cumulativă pe termen lung nu trebuie subestimată.

