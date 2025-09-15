Rusia recurge la troc pentru a evita sancțiunile: schimbă grâu pe mașini chinezești și semințe de in pe materiale de construcții

Rusia a început să folosească tot mai des trocul în comerțul extern, într-o încercare de a ocoli sancțiunile occidentale. Companiile schimbă grâu pe automobile din China și semințe de in pe bunuri industriale, potrivit unei anchete Reuters.

Agenția notează că revenirea la astfel de practici evidențiază cât de profund a fost afectat comerțul celui mai mare producător mondial de resurse naturale, la peste trei decenii de la destrămarea Uniunii Sovietice, când Moscova începuse integrarea economică cu Occidentul.

Deși autoritățile ruse afirmă că economia rezistă mai bine decât se aștepta, datele oficiale arată semne de presiune: recesiune tehnică, inflație ridicată și o monedă instabilă.

Printre măsurile care au complicat fluxurile financiare se numără deconectarea unor bănci rusești de la sistemul SWIFT, precum și avertismentele Washingtonului adresate băncilor chineze cu privire la sprijinirea efortului de război al Rusiei. Potrivit unor surse citate de Reuters, aceste temeri i-au făcut pe unii actori să evite transferurile financiare directe și să caute alternative mai greu de monitorizat, precum trocul.

Ministerul rus al Economiei a publicat încă din 2024 un ghid de 14 pagini despre tranzacțiile de tip barter și a sugerat crearea unei platforme dedicate. Între timp, Reuters a identificat mai multe exemple de astfel de operațiuni:

Ads

- automobile chinezești achiziționate în schimbul grâului rusesc;

- semințe de in schimbate pentru bunuri de consum și materiale de construcții, o tranzacție fiind evaluată la circa 100.000 de dolari;

- metale livrate către China în schimbul unor motoare navale sau aliaje de aluminiu.

În unele cazuri, trocul a fost folosit pentru a facilita importul de produse occidentale, în pofida restricțiilor, afirmă surse din industrie.

Experții spun că este dificil de estimat amploarea fenomenului, dar discrepanțele dintre statisticile oficiale privind comerțul exterior – de până la 7 miliarde de dolari în prima jumătate a anului – sugerează că practica devine tot mai răspândită.

Un reprezentant al Uniunii ruso-asiatice a industriei a explicat pentru Reuters că fenomenul reflectă dedolarizarea, presiunea sancțiunilor și problemele de lichiditate. „Este de așteptat ca volumul acestor tranzacții să crească”, a spus el.

Rusia mai folosește și alte metode pentru a ocoli restricțiile: intermediari financiari, plăți prin filiala băncii VTB din Shanghai sau criptomonede. „Multe companii mici folosesc criptomoneda. Altele recurg la numerar sau la compensații între parteneri”, a declarat un director din sectorul financiar.

În timp ce autoritățile de la Moscova vorbesc despre „stabilitate” și „creștere”, economia resimte din plin efectele izolării: companii mari reduc programul de lucru, sectorul energetic pierde miliarde, iar carburanții dispar periodic din benzinării.

Ads