Rusia recurge la troc pentru a evita sancțiunile: schimbă grâu pe mașini chinezești și semințe de in pe materiale de construcții

Autor: Veronica Andrei
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 12:33
603 citiri
Rusia recurge la troc pentru a evita sancțiunile: schimbă grâu pe mașini chinezești și semințe de in pe materiale de construcții
Rusia schimbă grâu pe automobile din China FOTO X/@cerefi_grains

Rusia a început să folosească tot mai des trocul în comerțul extern, într-o încercare de a ocoli sancțiunile occidentale. Companiile schimbă grâu pe automobile din China și semințe de in pe bunuri industriale, potrivit unei anchete Reuters.

Agenția notează că revenirea la astfel de practici evidențiază cât de profund a fost afectat comerțul celui mai mare producător mondial de resurse naturale, la peste trei decenii de la destrămarea Uniunii Sovietice, când Moscova începuse integrarea economică cu Occidentul.

Deși autoritățile ruse afirmă că economia rezistă mai bine decât se aștepta, datele oficiale arată semne de presiune: recesiune tehnică, inflație ridicată și o monedă instabilă.

Printre măsurile care au complicat fluxurile financiare se numără deconectarea unor bănci rusești de la sistemul SWIFT, precum și avertismentele Washingtonului adresate băncilor chineze cu privire la sprijinirea efortului de război al Rusiei. Potrivit unor surse citate de Reuters, aceste temeri i-au făcut pe unii actori să evite transferurile financiare directe și să caute alternative mai greu de monitorizat, precum trocul.

Ministerul rus al Economiei a publicat încă din 2024 un ghid de 14 pagini despre tranzacțiile de tip barter și a sugerat crearea unei platforme dedicate. Între timp, Reuters a identificat mai multe exemple de astfel de operațiuni:

- automobile chinezești achiziționate în schimbul grâului rusesc;

- semințe de in schimbate pentru bunuri de consum și materiale de construcții, o tranzacție fiind evaluată la circa 100.000 de dolari;

- metale livrate către China în schimbul unor motoare navale sau aliaje de aluminiu.

În unele cazuri, trocul a fost folosit pentru a facilita importul de produse occidentale, în pofida restricțiilor, afirmă surse din industrie.

Experții spun că este dificil de estimat amploarea fenomenului, dar discrepanțele dintre statisticile oficiale privind comerțul exterior – de până la 7 miliarde de dolari în prima jumătate a anului – sugerează că practica devine tot mai răspândită.

Un reprezentant al Uniunii ruso-asiatice a industriei a explicat pentru Reuters că fenomenul reflectă dedolarizarea, presiunea sancțiunilor și problemele de lichiditate. „Este de așteptat ca volumul acestor tranzacții să crească”, a spus el.

Rusia mai folosește și alte metode pentru a ocoli restricțiile: intermediari financiari, plăți prin filiala băncii VTB din Shanghai sau criptomonede. „Multe companii mici folosesc criptomoneda. Altele recurg la numerar sau la compensații între parteneri”, a declarat un director din sectorul financiar.

În timp ce autoritățile de la Moscova vorbesc despre „stabilitate” și „creștere”, economia resimte din plin efectele izolării: companii mari reduc programul de lucru, sectorul energetic pierde miliarde, iar carburanții dispar periodic din benzinării.

Şeful serviciului de informaţii externe al Estoniei: Rusia se teme de o cursă reală a înarmării cu Occidentul
Şeful serviciului de informaţii externe al Estoniei: Rusia se teme de o cursă reală a înarmării cu Occidentul
Rusia nu are capacitatea de a susţine o cursă a înarmării cu Uniunea Europeană, dacă statele membre îşi respectă angajamentele asumate privind creşterea producţiei militare. Aceasta este...
„Tot ce câștigă ucigând cheltuiesc pe prostituate”. Soldații lui Putin care se întorc din Ucraina remodelează comerțul sexual din Rusia
„Tot ce câștigă ucigând cheltuiesc pe prostituate”. Soldații lui Putin care se întorc din Ucraina remodelează comerțul sexual din Rusia
Veronika are în jur de 35 de ani. A crescut în Sankt Petersburg, are studii universitare, cânta în trecut într-o trupă. Acum crește singură doi copii și își îngrijește mama bolnavă....
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #sanctiuni economice, #troc, #China , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in tara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sarbilor. Cum a fost primit in Grecia
ObservatorNews.ro
Bataie generala in centrul orasului Galati, dupa ce doua fete de 13 si 15 ani s-au luat la pumni si picioare
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Incident șocant la spitalul din Reșița. Un bărbat a murit după ce scările s-ar fi rupt, iar acesta a căzut, suferind leziuni grave în urma impactului VIDEO
  2. ”Orice dronă trebuie doborâtă pe loc”. Apelul unui deputat PNL pentru o reacție ”promptă și serioasă” a statului român
  3. Dmitri Medvedev amenință UE: „Rusia va sta cu ochii pe statele care încearcă să ne confiște proprietatea”
  4. Bulgaria acuză România de "lipsă de dorință" în deblocarea traficului peste Dunăre și cere măsuri la nivelul Comisiei Europene pentru construirea celui de-al patrulea pod
  5. Rusia recurge la troc pentru a evita sancțiunile: schimbă grâu pe mașini chinezești și semințe de in pe materiale de construcții
  6. Bărbat reținut după ce a băgat cu forța doi copii de 11 ani în mașina proprie. Ce măsuri au luat autoritățile
  7. Șeful diplomației poloneze: „Opinia multora se îndreaptă spre ideea închiderii spațiului aerian deasupra vestului Ucrainei de către NATO”
  8. Replica ironică a ministrului Apărării la reacția sfidătoare a Rusiei privind drona intrată în țara noastră: ”Ce voia, o poză cu eticheta?"
  9. UPDATE Sindicaliștii din administrația publică protestează în Piața Victoriei. Reprezentanții protestatarilor vor discuta cu Ilie Bolojan
  10. Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, acuzat că și-ar fi reînnoit ilegal mandatul, a fost trimis în judecată. Prejudiciul provocat companiei