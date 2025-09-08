Bumerang economic. Prăbușirea pieței auto din Rusia lovește în industria chineză

Autor: Veronica Andrei
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:17
Mașinile chinezești au inundat piața din Rusia/FOTO:X@Currentreport1

După ce, în urma invaziei Ucrainei, Rusia s-a transformat într-un refugiu de profit pentru constructorii auto chinezi, realitatea pare să se întoarcă împotriva lor. Ce părea a fi o oportunitate istorică — umplerea vidului lăsat de plecarea mărcilor occidentale — începe să se dovedească o capcană.

În a doua jumătate a anului 2024, Moscova a introdus o taxă suplimentară pentru „procesarea” mașinilor importate, o măsură care a echivalat cu o scumpire de peste 8.000 de dolari pentru vehiculele cu motoare de 1-2 litri. La aceasta se adaugă dobânzile mari la credite, care au descurajat consumatorii deja afectați de scăderea nivelului de trai.

Rezultatul: vânzările auto în Rusia au scăzut cu 27% în primul semestru, iar importurile de automobile chinezești s-au prăbușit cu 62%. O lovitură dureroasă pentru Beijing.

Efect de domino pentru industria auto chineză

Pentru marii producători chinezi — Geely, Great Wall, Chery — Rusia a fost, în ultimii doi ani, nu doar o piață de desfacere, ci o supapă esențială pentru excesul de producție internă. Acum, această supapă se închide brusc, scrie Bloomberg.

În contextul unei supraproducții accentuate și al unui război al prețurilor pe piața internă, exportul devine o chestiune de supraviețuire. Însă direcțiile alternative de export sunt din ce în ce mai limitate. Tot mai multe regiuni — inclusiv UE — iau în calcul sau aplică măsuri de protecționism pentru a tempera invazia auto made in China.

„Cota de piață a mărcilor chineze în Rusia a atins deja un plafon de 50–60%. Creșterea viitoare este limitată nu doar de capacitatea pieței, ci și de deciziile de politică internă”, explică Rosalie Chen, analistă la firma de consultanță Third Bridge. Mai mult, dacă războiul din Ucraina se încheie, este de așteptat ca mărcile occidentale să încerce o revenire graduală în Rusia, concurând direct cu producătorii chinezi.

Cifrele care vorbesc

Datele din industrie reflectă clar efectele reculului. În primele opt luni ale anului, Geely a raportat o scădere a exporturilor cu 8%, Great Wall a stagnat, iar Chery — deși a reușit o creștere de 11% — nu a mai atins ritmul de 25% din 2023.

În același timp, concurența pe piața chineză se întețește. Liderul BYD, care nu are prezență oficială în Rusia, și-a dublat vânzările externe și amenință poziția Chery în cursa pentru supremația exporturilor. Într-o piață în care rivalitatea internă este deja acerbă, prăbușirea unei piețe externe majore nu face decât să accentueze tensiunile.

Realitatea bate propaganda

În timp ce autoritățile ruse vorbesc, ca de obicei, despre „stabilitate” și „creștere economică”, cifrele și gesturile companiilor spun altceva. UAZ reduce programul de lucru la patru zile. „Sovkomflot”, gigantul din transportul naval, pierde o treime din venituri. Producătorii de cărbune ard un miliard de ruble pe zi. Benzina dispare din stații.

Semnele unei economii epuizate sunt din ce în ce mai evidente, chiar dacă sunt camuflate în discursuri oficiale despre „reziliență” și „suveranitate economică”.

Un avertisment pentru Beijing

Dependența de piețele instabile, precum cea rusă, devine un risc major pentru strategia economică a Chinei. În timp ce Partidul Comunist încearcă să mute surplusul industrial spre export, lumea reacționează: prin tarife, controale, bariere nedeclarate.

Pentru China, lecția este clară: ”atunci când îți pui ouăle în coșul unui regim autocratic și izolat, coșul poate cădea — și ouăle odată cu el”.

