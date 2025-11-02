Panică pe culoarele Kremlinului, după ce tot mai mulți oficiali au fost arestați/FOTO:X@CheburekiMan

Rusia aflată în război trece printr-un val fără precedent de arestări politice. Printre cei vizați se numără membri ai clanului fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, numeroși oficiali regionali – inclusiv adjuncți de guvernatori –, un ministru federal care s-a sinucis în timp ce era anchetat și chiar judecători de rang înalt. În paralel, are loc o amplă campanie de confiscare a averilor, care a provocat panică în rândul celor cu conexiuni la vârf, oameni care până nu demult se considerau intangibili.

Cu alte cuvinte, sistemul politic rus se topește și se reformează în focul războiului. Iar procesul nu dă semne de încetinire. Din contră: în timp ce Vladimir Putin este concentrat asupra frontului, aparatul de stat are nevoie de resurse – dar și de gesturi simbolice care să sugereze o aparentă „dreptate”, scrie Tatiana Stanovaia, de la Carnegie Politika.

O represiune fără limite

Unii observatori pun acest val de arestări pe seama ambițiilor personale ale unor funcționari ai serviciilor de securitate. Într-o anumită măsură, au dreptate: succesul lor se măsoară în numărul de oameni arestați și de bunuri confiscate. Dar explicația merge mai adânc. În Rusia de astăzi, sistemul formal și informal de limitare a puterii represive s-a erodat aproape complet.

Chiar și cele mai autoritare state, care nu au presă liberă, opoziție politică sau justiție independentă, funcționează totuși cu anumite „frâne” semiformalizate. În Rusia, până de curând, această frână era memoria colectivă a epocii staliniste și teama elitelor că un aparat represiv scăpat de sub control le-ar putea înghiți.

Ads

În anii de dinaintea războiului, serviciile ruse colectau dosare despre mii de persoane, dar arestările erau selective. Cele mai multe cazuri erau legate de conflicte interne majore sau de acuzații de trădare. În rest, funcționarii trăiau cu sentimentul că sunt protejați – iar în situații critice, „justiția la telefon” le asigura sprijinul unui șef influent.

Dispariția garanțiilor și frica din interior

Astăzi, însă, lipsa acestor mecanisme de protecție a devenit noua normalitate. În timp ce războiul consumă resursele țării, corupția nu a dispărut, ci s-a adaptat la noile condiții. Într-un climat dominat de suspiciune și competiție pentru resurse, vechile rețele de protecție politică nu mai oferă siguranță. A fi apropiat de o figură influentă nu mai garantează imunitate – dimpotrivă, uneori e mai convenabil pentru elite să se dezică public de foștii aliați decât să riște un conflict cu serviciile.

Ads

Rezultatul este un val de „naționalizări” și confiscări mascate sub acuzații de corupție. Țintele preferate: cei cu proprietăți în străinătate, cei care critică regimul sau companii considerate „ineficiente”. Odată ce procurorii încep o anchetă, motivele pentru expropriere se găsesc întotdeauna.

Până și oficialii regionali cu funcții înalte au fost vizați, precum fostul viceguvernator al regiunii Sverdlovsk, Oleg Cemezov. La Moscova, nimeni nu riscă să intervină în favoarea unui birocrat acuzat de corupție. Astfel, arestările de acest tip au devenit o rutină.

Luxul, un motiv de arestare

Într-o Rusie aflată în război, ostentația a devenit un act de imprudență. Funcționarii care afișează un stil de viață extravagant sau par „deconectați” de realitățile frontului atrag atenția imediată a anchetatorilor. Cazul fostului rector al Universității Umaniste din Sankt Petersburg, Aleksandr Zapesoțki, sau al fostului ministru-adjunct al Apărării Timur Ivanov – ambii celebri pentru viața luxoasă – ilustrează cum aparatul represiv își construiește dosarele și își justifică acțiunile prin apel la „moralitatea” în vremuri de război.

Ads

O mașinărie care nu se poate opri

Noua logică a sistemului s-a autoalimentat. Fiecare nou funcționar din serviciile de securitate încearcă să depășească recordurile predecesorului: mai multe arestări, mai multe confiscări, mai multă „eficiență”.

Numirea recentă a procurorului general Igor Krasnov în funcția de președinte al Curții Supreme nu schimbă nimic esențial. Puterea de a deschide dosare penale rămâne în mâinile Comitetului de Anchetă și ale FSB. Activitatea lor nu va încetini.

Sistemul care se hrănește cu el însuși

Pe fondul războiului din Ucraina și al izolării internaționale, sistemul rusesc pare să se întărească tocmai prin autoconsum. În logica sa, orice exces este justificat de „nevoile frontului”.

Pe măsură ce cercul se strânge, chiar și cei care au construit regimul descoperă că nu mai există refugiu sigur. Într-o Rusie transformată de război, aparatul de stat nu mai servește elitele – ci le devorează.

Ads