Câți soldați ruși ar trebui să mai piardă Rusia pentru a ocupa estul Ucrainei?

Autor: Veronica Andrei
Luni, 18 August 2025, ora 19:04
658 citiri
Câți soldați ruși ar trebui să mai piardă Rusia pentru a ocupa estul Ucrainei?
Cimitir din Rusia unde au fost înmormântați soldați ce au căzut în Ucraina/FOTO:X@Russians_Life

Un nou raport al Ministerului britanic al Apărării arată dimensiunile reale ale planurilor expansioniste ale Kremlinului: dacă armata rusă va încerca să cucerească prin forță cele patru regiuni estice ale Ucrainei – Lugansk, Donețk, Zaporijie și Herson – prețul ar putea fi devastator. Aproape două milioane de victime suplimentare ar putea fi înregistrate de partea rusă în următorii patru ani și jumătate, scrie The Sun.

Potrivit evaluării, această estimare se adaugă la cele peste un milion de victime (morți și răniți) pe care Rusia le-ar fi suferit deja de la începutul invaziei în februarie 2022. Dintre acestea, aproximativ 250.000 ar fi fost uciși sau dați dispăruți în luptă.

În ciuda acestui bilanț, Vladimir Putin pare să mențină presiunea pe front și pe canalele diplomatice. Potrivit unor surse apropiate negocierilor, liderul de la Kremlin i-ar fi transmis președintelui american Donald Trump că, dacă discuțiile de pace eșuează, este pregătit să cucerească teritoriile revendicate „cu orice preț”.

Această retorică se suprapune cu o intensificare a acțiunilor militare pe frontul de est. Luptele s-au reluat în regiunea Donețk, unde rachetele rusești au lovit localitatea Bilozerske, în timp ce forțele ucrainene au anunțat câștiguri semnificative. Într-o ofensivă de doar 12 zile, armata Kievului a recucerit mai multe localități – printre care Hruzke, Rubijne, Novovodiane, Petrivka, Vesele și Zolotyi Kolodiaz.

În același timp, forțele ruse au încercat o străpungere către linia principală de apărare ucraineană în Donețk – o acțiune interpretată de analiști ca o încercare de a crea un avantaj tactic în contextul discuțiilor privind o posibilă încetare a focului.

Pacea ca armă de negociere

Președintele Volodimir Zelenski avertizează că, în perioada următoare, Moscova va alterna presiunea militară cu mesaje diplomatice, într-o tentativă de a forța concesii din partea Ucrainei la masa negocierilor. „Vor încerca să rupă frontul în valuri, pentru a avea ceva de pus pe masă în discuțiile de pace”, a declarat liderul ucrainean în cadrul unei conferințe recente.

Însă pentru Kiev, linia roșie rămâne clară: integritatea teritorială nu este negociabilă. Chiar și în condițiile în care sprijinul occidental se fragilizează, Ucraina nu pare dispusă să accepte o „pace” impusă prin forță – cu prețul unor pierderi teritoriale ireversibile.

Un preț imposibil de justificat

Estimările prezentate de Londra pun într-o lumină dură realismul militar al ambițiilor Kremlinului. Într-o armată deja slăbită de doi ani și jumătate de conflict, cu moralul afectat și cu un sistem logistic fragil, continuarea ofensivei în est nu doar că riscă să provoace pierderi uriașe, ci să adâncească și mai mult prăpastia economică și socială din interiorul Rusiei.

Pe fundalul acestor evoluții, întrebarea care planează tot mai insistent este dacă Vladimir Putin va continua să împingă mașinăria de război cu orice cost – sau dacă, în spatele discursului de forță, se pregătește pentru un compromis politic care să-i salveze poziția.

Pentru Ucraina, fiecare zi în care rezistă pe front este și o zi în care demonstrează că opțiunea pentru demnitate și independență rămâne vie. Pentru Rusia, însă, fiecare kilometru forțat cu prețul vieții a sute de mii de soldați devine o notă de plată care va fi greu de achitat – istoric, moral și politic.

Ucrainenii nu renunță și „zidesc” linia frontului la Pokrovsk. Șase sate eliberate de trupele ruse
Ucrainenii nu renunță și „zidesc” linia frontului la Pokrovsk. Șase sate eliberate de trupele ruse
Luptele pentru controlul regiunii Donbas continuă cu o intensitate crescută, iar orașul Pokrovsk din regiunea Donețk rămâne unul dintre punctele fierbinți ale liniei frontului. Forțele...
General rus, rănit grav într-un atac ucrainean asupra unei coloane rusești din Kursk. I s-a amputat un braț și un picior
General rus, rănit grav într-un atac ucrainean asupra unei coloane rusești din Kursk. I s-a amputat un braț și un picior
În plin efort de slăbire a structurilor de comandă ale armatei ruse, forțele ucrainene au reușit un atac de precizie care l-a vizat pe general-locotenent Esedulla Abașev, adjunctul...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #pierderi, #cucerire, #Donbas , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Pare ireal, dar e adevarat"! Inainte de "nunta secolului", au semnat contractul: primeste o avere, pe viata, in cazul despartirii
ObservatorNews.ro
Tragedie in drum spre Thassos. 3 morti dupa ce un TIR a intrat cu 100 km/h in 2 masini, la bariera de taxare
DigiSport.ro
S-a intalnit cu Vladimir Putin la Moscova si presedintele rus i-a pus o intrebare total neasteptata: "Am spus 'da'!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atacul violent al rușilor în Ucraina, înainte ca Zelenski să stea față în față cu Trump. Cel puțin 14 persoane au murit
  2. Întâlnire Trump–Zelenski la Casa Albă, ora 20.00: cei mai importanți lideri europeni, la discuțiile pentru împărțirea Ucrainei
  3. 59 de copii au participat la Taberele JYSK la Casa Bună în 2025
  4. Ucrainenii nu renunță și „zidesc” linia frontului la Pokrovsk. Șase sate eliberate de trupele ruse
  5. Cel mai mare posibil impas în calea negocierilor privind Ucraina: Constituția nu permite cedări de teritorii. Care este opinia ucrainenilor
  6. Câți soldați ruși ar trebui să mai piardă Rusia pentru a ocupa estul Ucrainei?
  7. Tatăl unei fete, care la 11 ani este deja absolventă de facultate, a dezvăluit regula pe care nu o negociază: "Ea este înaintea tuturor"
  8. Cod roșu de furtună și alertă de fenomene extreme în două județe din România. Meteorologii ANM a făcut anunțul
  9. General rus, rănit grav într-un atac ucrainean asupra unei coloane rusești din Kursk. I s-a amputat un braț și un picior
  10. Racheta de croazieră ucraineană „Flamingo”, mai puternică decât Tomahawk, a intrat în producție de serie