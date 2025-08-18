Câți soldați ruși ar trebui să mai piardă Rusia pentru a ocupa estul Ucrainei?

Cimitir din Rusia unde au fost înmormântați soldați ce au căzut în Ucraina/FOTO:X@Russians_Life

Un nou raport al Ministerului britanic al Apărării arată dimensiunile reale ale planurilor expansioniste ale Kremlinului: dacă armata rusă va încerca să cucerească prin forță cele patru regiuni estice ale Ucrainei – Lugansk, Donețk, Zaporijie și Herson – prețul ar putea fi devastator. Aproape două milioane de victime suplimentare ar putea fi înregistrate de partea rusă în următorii patru ani și jumătate, scrie The Sun.

Potrivit evaluării, această estimare se adaugă la cele peste un milion de victime (morți și răniți) pe care Rusia le-ar fi suferit deja de la începutul invaziei în februarie 2022. Dintre acestea, aproximativ 250.000 ar fi fost uciși sau dați dispăruți în luptă.

În ciuda acestui bilanț, Vladimir Putin pare să mențină presiunea pe front și pe canalele diplomatice. Potrivit unor surse apropiate negocierilor, liderul de la Kremlin i-ar fi transmis președintelui american Donald Trump că, dacă discuțiile de pace eșuează, este pregătit să cucerească teritoriile revendicate „cu orice preț”.

Această retorică se suprapune cu o intensificare a acțiunilor militare pe frontul de est. Luptele s-au reluat în regiunea Donețk, unde rachetele rusești au lovit localitatea Bilozerske, în timp ce forțele ucrainene au anunțat câștiguri semnificative. Într-o ofensivă de doar 12 zile, armata Kievului a recucerit mai multe localități – printre care Hruzke, Rubijne, Novovodiane, Petrivka, Vesele și Zolotyi Kolodiaz.

Ads

În același timp, forțele ruse au încercat o străpungere către linia principală de apărare ucraineană în Donețk – o acțiune interpretată de analiști ca o încercare de a crea un avantaj tactic în contextul discuțiilor privind o posibilă încetare a focului.

Pacea ca armă de negociere

Președintele Volodimir Zelenski avertizează că, în perioada următoare, Moscova va alterna presiunea militară cu mesaje diplomatice, într-o tentativă de a forța concesii din partea Ucrainei la masa negocierilor. „Vor încerca să rupă frontul în valuri, pentru a avea ceva de pus pe masă în discuțiile de pace”, a declarat liderul ucrainean în cadrul unei conferințe recente.

Însă pentru Kiev, linia roșie rămâne clară: integritatea teritorială nu este negociabilă. Chiar și în condițiile în care sprijinul occidental se fragilizează, Ucraina nu pare dispusă să accepte o „pace” impusă prin forță – cu prețul unor pierderi teritoriale ireversibile.

Ads

Un preț imposibil de justificat

Estimările prezentate de Londra pun într-o lumină dură realismul militar al ambițiilor Kremlinului. Într-o armată deja slăbită de doi ani și jumătate de conflict, cu moralul afectat și cu un sistem logistic fragil, continuarea ofensivei în est nu doar că riscă să provoace pierderi uriașe, ci să adâncească și mai mult prăpastia economică și socială din interiorul Rusiei.

Pe fundalul acestor evoluții, întrebarea care planează tot mai insistent este dacă Vladimir Putin va continua să împingă mașinăria de război cu orice cost – sau dacă, în spatele discursului de forță, se pregătește pentru un compromis politic care să-i salveze poziția.

Pentru Ucraina, fiecare zi în care rezistă pe front este și o zi în care demonstrează că opțiunea pentru demnitate și independență rămâne vie. Pentru Rusia, însă, fiecare kilometru forțat cu prețul vieții a sute de mii de soldați devine o notă de plată care va fi greu de achitat – istoric, moral și politic.

Ads