„Tot ce câștigă ucigând cheltuiesc pe prostituate”. Soldații lui Putin care se întorc din Ucraina remodelează comerțul sexual din Rusia

Veronika are în jur de 35 de ani. A crescut în Sankt Petersburg, are studii universitare, cânta în trecut într-o trupă. Acum crește singură doi copii și își îngrijește mama bolnavă.

„Lucrez de șapte ani. Înainte, mergeam în bordeluri fixe, dar în ultimii ani totul s-a mutat în locații temporare. Poliția face razii regulate, închide locuri cu zecile. Așa că mergem acasă la clienți sau în saune. Dar poliția nu e cea mai mare problemă. Foștii soldați din Ucraina, așa-numiții SVOșnici, sunt mult mai periculoși,” explică ea publicației ruse Meduza.io.

Ea povestește cum, până de curând, jumătate dintre clienții bordelurilor proveneau de pe front. Aveau bani — compensații, prime — și o nevoie violentă de a uita. „Beau, consumă droguri, se dau drept eroi. Dar au ochii goi și mintea rătăcită.”

Unul dintre ei a venit fără mâini și fără picioare. A cheltuit trei milioane de ruble — peste 35.000 de dolari — apoi i-a cerut bani Veronicăi să se întoarcă acasă, în Volgograd. Alții vin cu răni deschise, bandajate de femei care n-au urmat nicio școală de asistență medicală.

„Am întâlnit soldați care spuneau că ”au făcut ce trebuia”, că ” ucrainenii trebuie puși în genunchi”. Dar mai erau și alții, care regretau totul și ar fi preferat să-și termine pedeapsa în închisoare, nu pe front.”

Odată cu banii a venit și violența

„Unul ne-a spus: Le-am tăiat gâturile ucrainenilor, credeți că n-aș putea să vi-l tai și vouă? Ne-am salvat doar pentru că alt soldat i-a luat apărarea uneia dintre noi.” Altul a alergat o fată prin apartament cu un cuțit. Iar Veronika, într-un alt incident, a fost trasă de păr până i s-a rupt pielea scalpului. A avut nevoie de copci.

Ads

Frica e constantă, iar poliția nu e nici sprijin, nici protecție. În fața pericolului, femeile sunt instruite să inventeze o poveste: că l-au cunoscut pe bărbat întâmplător, că au urcat pentru o cafea, iar el a devenit agresiv. Nimeni nu poate dovedi contrariul. Dar adevărul, odată spus între ele, circulă: „Nimeni nu vrea să ia apeluri de la SVOșnici. Sunt instabili. Nu știi niciodată dacă vei ieși întreagă de acolo.”

Totuși, în paralel, o parte din femei sunt tentate de ofertele aduse din zonele ocupate: „În Lugansk, se plătește 70.000 de ruble pe oră, mi-a spus o colegă. Una dintre fete voia să plece. Noroc că șoferul nostru, originar din Donețk, a convins-o că acolo nu există întoarcere. Dacă faci o greșeală, te împușcă. Nu există lege.”

Veronika a făcut un curs de stilist de gene și speră să iasă din branșă. „După ce se termină războiul, toți ăștia se vor întoarce acasă. Cu arme, cu traume, fără niciun plan de viață. Nu se vor angaja în fabrici. Vor continua să trăiască așa. Și noi vom fi țintele.”

Ads

„Tot ce câștigă din ucis aruncă pe alcool, droguri și prostituate”

Natalia are tot în jur de 35 de ani. Nu are copii, nu e căsătorită. Lucrează în industria sexului din 2010, cu pauze. A încercat de mai multe ori să iasă, dar datoriile familiei au tras-o înapoi.

„Pe vremuri, pericolul era de la infractori. Acum vine de la foștii militari. Sunt agresivi, instabili, și adesea înarmați. Chiar dacă plătesc, nu vrei să fii în cameră cu ei.”

Ea își amintește de o prietenă agresată într-o saună din Rostov de un grup de soldați. Bătute până aproape de moarte. „Mie nu mi s-a întâmplat nimic grav. Am avut noroc. Dar am refuzat mereu clienții care veneau de pe front. Îmi era teamă. Nu știi cum reacționează. Nu poți glumi. Un cuvânt greșit și te trezești cu un cuțit la gât.”

Natalia nu crede că majoritatea acestor bărbați au vrut cu adevărat să meargă la război. „Mulți au fost forțați. Nu cred că am întâlnit vreunul care să creadă cu adevărat în ce face. Dar banii curg. Și-i aruncă pe noi, pe alcool, pe droguri. Nu pe familie. Nu pe viitor. Numai pe uitare.”

Ads

Ea a fost chemată la clienți care nu mai aveau decât o mână. Unii nici nu puteau face sex, dar voiau companie. „Nu e o imagine ușor de uitat.”

Natalia e mai directă când vine vorba despre autorități: „Tot așa ne-au tratat și înainte, dar acum parcă nici nu ne mai privesc ca pe oameni. Mișcă-te, acum, și poate un șut. Unele bordeluri au fost distruse. Altele, protejate discret de poliție. Se duc lupte interne, dar noi plătim prețul.”

Bordelurile rămase în funcțiune au început să angajeze gardieni înarmați. „Probabil așa va arăta viitorul acestei ”industrii ” — clădiri blindate, cu pază, câini, camere. Ca niște închisori.”

Natalia a lucrat 12 ani în acest domeniu. „E greu să ieși. Întotdeauna vine o criză care te trage înapoi. Dar nu e o viață. Trebuie să pleci.”

O tăcere care se întinde ca o pânză

Poveștile acestor femei nu sunt excepții. Sunt, în tăcerea lor, parte dintr-un fenomen pe care autoritățile refuză să-l recunoască: reîntoarcerea din război a unor bărbați care nu mai pot trăi în pace. Ei nu își găsesc locul. Își varsă trauma asupra celor mai vulnerabile — femeile fără protecție, fără resurse, fără ieșire. Iar Rusia de astăzi le oferă o singură opțiune: tăcerea.

Ads