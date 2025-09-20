Pe frontul din Zaporojie, armata rusă a inventat o strategie care, pentru orice manual militar, ar suna a sinucidere: soldații răniți nu sunt evacuați, ci trimiși la „recunoaștere prin sacrificiu”. Practic, devin ținte vii pentru a descoperi pozițiile ucrainene.

Informațiile vin de la mișcarea partizană „Ateș”, care monitorizează din interior unitățile rusești. Un agent infiltrat în regimentul 247 de desant a transmis că bărbați cu răni netratate sunt împinși să meargă înainte fără armament și echipament, sub amenințarea execuției. În lipsa evacuării, orice rană devine fatală. Comandanții, spun partizanii, preferă să „economisească hrană și provizii” pe care nu le mai irosesc pe cei considerați pierduți.

Nu e prima dată când partizanii documentează metodele Kremlinului de a-și arunca propriii oameni în gura morții. Pe 17 septembrie, „Ateș” a revendicat o acțiune de sabotaj lângă Ekaterinburg, unde au incendiat echipamente de cale ferată.

Epidemia care mușcă din armata rusă

Pe lângă răniții folosiți drept momeli, Rusia aruncă în ofensiva de la Pokrovsk trupe întregi infectate cu HIV, hepatită sau chiar tulpini de tuberculoză. Dezvăluirea aparține The Telegraph, care a relatat, pe baza unor surse ucrainene, despre „unități infecțioase” marcate cu banderole speciale la mâini.

Dmitro Jmailo, directorul Centrului ucrainean pentru securitate și cooperare, confirmă că aceste unități au fost văzute atacând dinspre sud și sud-vest Pokrovskul. Unele au trecut prin antrenamente pe teritoriile ocupate, inclusiv Crimeea și Herson.

Simbolistica e sumbră: semnul de pe uniformă separă bolnavii de restul armatei, dar în realitate condițiile sanitare precare, lipsa de echipamente sterile și chiar reutilizarea seringilor fac ca infecțiile să se propage în lanț. Nu e de mirare că în rândurile lor a izbucnit recent o febră hemoragică care provoacă sângerări oculare – un tablou pe care nici propaganda Kremlinului n-a reușit să-l ascundă.

„Măcelul” ca strategie

Fostul colonel britanic Hamish de Bretton-Gordon a explicat simplu: folosirea răniților și bolnavilor nu e un accident, ci semnul disperării lui Putin. „El mizează că, dacă rezistă mai mult decât Ucraina și aliații, va câștiga. Măcelul de la Pokrovsk face parte din acest calcul cinic”, spune militarul.

Pe teren, efectele sunt duble: pe de o parte, Securitatea ucraineană avertizează că prezența bolnavilor obligă apărătorii să fie și mai atenți la contactul direct, inclusiv cu sângele inamicilor. Pe de altă parte, moralul trupelor rusești e împins în colaps de perspectiva de a fi fie „carne de tun”, fie „carne infectată”.

Între timp, armata ucraineană marchează succese. Comandantul-șef Oleksandr Sîrski a anunțat eliberarea a șapte localități din Donețk, cu pătrunderi de 3–7 kilometri în apărarea rusă, în zona Dobropilia.

