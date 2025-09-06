Rusia are aproape 700.000 de militari desfășurați în Ucraina. Sprijinul nord-coreean devine un factor-cheie pe front

Potrivit unei estimări recente a serviciului de informații militare ucrainean (GUR), numărul militarilor ruși desfășurați în Ucraina a ajuns la aproximativ 700.000 de persoane. În această cifră sunt incluși soldați ai armatei regulate, membri ai Gărzii Naționale, forțe speciale și unități de sprijin logistic, a declarat Andrii Iusov, purtătorul de cuvânt al GUR, într-un interviu acordat postului ucrainean Novyny.Live.

Cea mai mare parte a acestor trupe este concentrată în regiunea Donețk, ceea ce sugerează — potrivit lui Iusov — care este „prioritatea operațională principală a Federației Ruse în acest moment”.

Dezechilibru numeric pe linia frontului

Ucraina are la rândul ei o armată de aproape 900.000 de membri activi, însă în anumite sectoare ale frontului — mai ales în est — forțele ruse păstrează un avantaj numeric, a recunoscut în ianuarie președintele Volodimir Zelenski.

La acea dată, Kievul estima că în Ucraina erau deja desfășurați peste 600.000 de militari ruși. În ciuda pierderilor uriașe — peste un milion de militari ruși uciși sau răniți de la începutul invaziei în februarie 2022 — Moscova a reușit până acum să compenseze pierderile prin recrutarea de noi soldați pe bază de contract.

Prin contrast, Ucraina se confruntă cu dificultăți majore în asigurarea unui flux constant de personal militar, pe fondul unei societăți epuizate de peste doi ani și jumătate de război.

Un aliat tăcut, dar activ: Coreea de Nord

Pe lângă eforturile proprii, Federația Rusă beneficiază de sprijin militar activ din partea Coreei de Nord. În ultimele luni ale anului 2024, circa 11.000-12.000 de soldați nord-coreeni au fost desfășurați în regiunea rusă Kursk, în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit informațiilor publice, aceste forțe au fost implicate în respingerea unei tentative ucrainene de incursiune peste frontieră, suferind pierderi semnificative — circa 2.000 de morți în rândul trupelor nord-coreene.

Întrebat dacă trupele nord-coreene au fost implicate în confruntări pe teritoriul Ucrainei, Iusov a precizat că, până în prezent, acestea se află exclusiv pe teritoriul rus.

Sprijinul acordat de regimul de la Phenian nu se limitează însă la forță de muncă militară. Potrivit estimărilor ucrainene, între 40% și 60% din muniția de artilerie utilizată de armata rusă împotriva Ucrainei este de fabricație nord-coreeană.

„Este un volum uriaș. Dacă această componentă ar dispărea, capacitatea Rusiei de a susține focul de artilerie și atacurile directe s-ar reduce considerabil”, a subliniat Iusov, adăugând că muniția furnizată de Coreea de Nord are în prezent un impact mai mare decât prezența trupelor trimise de Phenian.

Un front extins și o coaliție autoritară în consolidare

Președintele nord-coreean Kim Jong-un, aflat recent la Beijing, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin, este considerat unul dintre cei mai activi aliați ai Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Alături de muniție și trupe, Phenianul ar fi furnizat și rachete balistice cu rază scurtă, testate în mai multe episoade recente de către armata rusă.

Această dinamică subliniază o consolidare a relațiilor dintre regimurile autoritare din Eurasia, într-un moment în care sprijinul occidental pentru Ucraina întâmpină tot mai multe obstacole — de la epuizarea stocurilor de muniție, până la blocaje politice și tensiuni interne în rândul aliaților europeni și transatlantici.

