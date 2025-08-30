Rusia — direct sau prin intermediari — desfășoară misiuni de recunoaștere cu drone deasupra rutelor prin care Statele Unite și aliații lor NATO transportă echipamente militare spre Ucraina, traversând estul Germaniei. Informația a fost dezvăluită de New York Times, care citează oficiali din serviciile de informații occidentale.

Scopul acestor operațiuni ar fi, potrivit surselor citate, obținerea de date pentru intensificarea campaniei de sabotaj desfășurate de Kremlin în Europa și sprijinirea armatei ruse pe frontul din Ucraina.

În ultimele luni, numărul actelor de sabotaj atribuite Moscovei a scăzut semnificativ față de anul trecut. Analiștii explică acest recul atât prin întărirea măsurilor de securitate în statele europene, cât și prin presiunile diplomatice recente, menite să forțeze discuții privind o eventuală încetare a focului.

„Este mai dificil pentru ruși să acționeze în actualul climat. Totodată, nu este exclus ca Rusia să dea înapoi temporar, pentru a nu submina canalele de negociere”, afirmă Seth Jones, expert în securitate de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington (CSIS).

Potrivit unei analize publicate de Jones în luna martie, între 2022 și 2023 numărul atacurilor rusești în Europa s-a cvadruplat, iar în 2024 a fost înregistrată o triplare față de anul precedent. Cu toate acestea, în prima jumătate a anului în curs s-au înregistrat doar patru incidente calificate drept acțiuni de sabotaj.

Raportul Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS) publicat în august confirmă această tendință descendentă, dar subliniază că amenințarea rămâne reală, iar capacitățile Moscovei de a derula operațiuni clandestine nu au fost eliminate.

Drone iraniene, spioni ruși și piste care duc în Marea Baltică

În ultimele săptămâni, autoritățile din Germania au raportat o creștere a numărului de zboruri neautorizate cu drone în apropierea unor baze militare, în special în landul Turingia — zonă-cheie pentru logistica NATO spre estul Europei. Informația a fost confirmată de publicația WirtschaftsWoche, care scrie că autoritățile germane iau măsuri pentru întărirea capacităților de apărare anti-dronă.

Unele dintre aceste drone ar proveni din Iran, iar serviciile secrete germane suspectează că anumite lansări ar fi fost efectuate de pe nave aflate în Marea Baltică — o ipoteză care, dacă se confirmă, ar indica o sofisticare a metodelor folosite de Rusia în războiul hibrid cu Occidentul.

De ce este important? Oficialii americani citați de NYT susțin că dronele ar fi folosite pentru a colecta informații despre companiile implicate în producția și transportul armamentului către Ucraina, precum și despre traseele logistice utilizate.

„Este o formă directă de spionaj. Rușii vor să știe ce, când și cum ajunge armamentul în Ucraina, pentru a adapta inclusiv planurile de pe câmpul de luptă”, explică Jones.

Alerta care a dus la arestarea a trei ucraineni în Europa

Surse citate de New York Times afirmă că, în mai multe rânduri, serviciile de informații americane au furnizat partenerilor europeni date despre potențiale acțiuni de sabotaj. Un astfel de avertisment s-a concretizat în arestarea a trei cetățeni ucraineni în Germania și Elveția, suspectați că ar fi încercat să introducă explozibili sau dispozitive incendiare în transporturi aeriene de marfă care survolau Germania.

Destinația finală a coletelor era Ucraina, dar anchetatorii nu au exclus posibilitatea ca explozia să fi fost planificată pe teritoriul german. Procuratura federală din Berlin a afirmat că planul făcea parte dintr-o conspirație vizând sabotarea infrastructurii logistice comerciale.

Capacitatea de a recruta local

Chiar dacă supravegherea și controlul asupra rețelelor de spionaj rusești s-au intensificat, oficialii occidentali atrag atenția că Moscova păstrează abilitatea de a recruta agenți locali sau mercenari pentru misiuni punctuale.

Iar dacă în prezent activitatea acestor rețele pare diminuată, scenariul reluării unei campanii agresive de sabotaj nu este exclus. Datele obținute prin intermediul dronelor pot constitui un fundament pentru astfel de operațiuni viitoare.

„Dacă, la un moment dat, Moscova decide să reia sau să intensifice acțiunile clandestine, are deja harta companiilor implicate, traseele de transport și punctele vulnerabile”, avertizează Jones.

Operațiuni hibride

Operațiunile hibride, care includ sabotaje, dezinformare și război psihologic, au devenit, potrivit experților, o parte esențială a strategiei externe a Rusiei în perioada post-2022, după declanșarea invaziei în Ucraina și reacția dură a Occidentului.

Expulzarea masivă a diplomaților ruși din Europa în ultimii doi ani a slăbit capacitatea Moscovei de a-și desfășura agenții sub acoperire diplomatică. În locul lor, Rusia a recurs tot mai mult la folosirea unor „agenți de ocazie” — recrutați local, motivați financiar și greu de identificat.

În acest context, activitatea de supraveghere cu drone, desfășurată deasupra rutelor sensibile, ar putea reprezenta începutul unui nou capitol în războiul invizibil purtat de Rusia în inima Europei.

