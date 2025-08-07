Kremlinul încearcă să provoace tensiuni în administrația Trump în urma vizitei lui Witkoff la Moscova, susțin analiști americani

Vizita recentă a reprezentantului special american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, la Moscova și întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin au atras atenția analiștilor internaționali, care consideră că Rusia încearcă să exploateze acest contact pentru a influența politica Statelor Unite față de Ucraina.

Potrivit unei evaluări publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), autoritățile de la Kremlin urmăresc să creeze falii în interiorul administrației președintelui Donald Trump, prezentându-l pe Witkoff drept un interlocutor rațional, în contrast cu portretizarea liderului american ca fiind impulsiv.

Această idee a fost susținută în spațiul public rus de mai mulți oficiali. Deputatul Dumei de Stat Grigori Karasin a descris poziția lui Trump drept „emoțională”, în timp ce a apreciat rezultatele întâlnirii cu Witkoff ca fiind „concrete”. La rândul său, Aleksei Ceapa, vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Dumă, a sugerat că vizita ar putea reprezenta o încercare din partea Washingtonului de a reduce tensiunile bilaterale generate de recentele avertismente americane.

Într-o intervenție separată, omul de afaceri rus și membru al Consiliului pentru Drepturile Omului, Aleksandr Koț, l-a acuzat pe Trump de lansarea unor „ultimatumuri zilnice” și a afirmat că Moscova ar putea propune un acord pe care președintele american să-l considere „o mică victorie”.

ISW subliniază că astfel de acțiuni se înscriu într-un tipar mai larg de strategie informațională folosită de Kremlin în ultimii ani — menită să slăbească coeziunea dintre Ucraina și aliații săi occidentali, dar și să fragilizeze relațiile dintre SUA și Europa. De această dată, efortul pare orientat către subminarea unității în cadrul administrației Trump, într-un moment în care Statele Unite încearcă să convingă Moscova să se angajeze în negocieri substanțiale privind încetarea războiului din Ucraina.

Ce urmărește Rusia

Potrivit aceleași surse, Rusia ar putea urmări obținerea unor concesii unilaterale din partea Washingtonului, inclusiv în plan economic, fără a respecta cerințele formulate anterior de Trump în ceea ce privește încetarea focului și cadrul unui posibil acord de pace.

Detaliile exacte ale discuțiilor dintre Putin și Witkoff nu au fost făcute publice. Asistentul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a descris întâlnirea drept „constructivă”, menționând că au fost transmise „semnale” legate de Ucraina.

Într-o declarație ulterioară, președintele Trump a calificat discuțiile ca fiind „foarte productive” și le-a descris drept „un pas important înainte”, reafirmând necesitatea de a pune capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

ISW reamintește că, în ciuda pierderilor semnificative și a costurilor economice tot mai ridicate, Vladimir Putin nu este dispus să oprească războiul. Kremlinul a creat deliberat o atmosferă politică și socială în care orice oprire a conflictului, fără atingerea obiectivelor inițiale, ar fi percepută ca o înfrângere — o realitate care îl împinge pe liderul rus să continue confruntările militare, indiferent de costuri.

