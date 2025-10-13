Putin relaxează regulile pentru subvențiile petroliere. Loviturile ucrainene forțează Moscova să sprijine masiv rafinăriile afectate

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 22:01
Rafinări rusească atacată de ucraineni FOTO / X War Translated

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care relaxează temporar criteriile pentru acordarea subvențiilor destinate rafinăriilor de petrol, în contextul unei presiuni tot mai mari asupra industriei petroliere rusești, afectată de atacurile repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice.

Potrivit unei analize publicate de Bloomberg, măsura va permite rafinăriilor din Federația Rusă să continue să primească miliarde de ruble sub formă de compensații de stat, chiar și în condițiile în care prețurile en-gros la motorină și benzină depășesc pragurile prestabilite.

Subvenții menite să mențină livrările interne, în ciuda atracției exportului

Modificările vor fi aplicate între 1 octombrie 2025 și 1 mai 2026 și vizează menținerea stabilității aprovizionării cu produse petroliere pe piața internă. În prezent, subvențiile sunt condiționate de menținerea unui plafon: rafinăriile primesc compensații doar dacă prețurile nu depășesc cu mai mult de 10% pragul stabilit pentru benzină și 20% pentru motorină.

Aceste plafoane vor fi suspendate temporar, oferind industriei petroliere ruse spațiu de manevră într-un moment în care presiunea operațională a crescut semnificativ. Conform datelor publicate de Bloomberg, în 2024 statul rus a cheltuit aproximativ 1,8 trilioane de ruble (circa 22 miliarde de dolari) pe aceste subvenții, în timp ce în primele nouă luni din 2025 volumul a scăzut la 716 miliarde de ruble — o evoluție determinată parțial de schimbările pe piața globală, dar și de capacitatea redusă de procesare cauzată de atacurile ucrainene.

Atacurile ucrainene destabilizează lanțul energetic rus

Începând cu luna august, armata ucraineană a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil din interiorul Federației Ruse, ceea ce a dus la reducerea semnificativă a capacităților de rafinare. Potrivit surselor din presa rusă, 38% din capacitățile de rafinare a țițeiului (echivalentul a 338.000 de tone pe zi) se află în prezent în stare de inactivitate din cauza daunelor produse. Producția de motorină și benzină a scăzut cu 6% în august și cu încă 18% în septembrie.

Ca efect direct, peste 20 de regiuni din Rusia — inclusiv teritorii ocupate precum Crimeea — se confruntă cu penurie de combustibil. În paralel, prețurile la pompă pentru carburanți au crescut semnificativ, afectând sectoarele logistice și agricole.

Între nevoia de stabilitate internă și constrângerile bugetare

Decizia Kremlinului de a menține artificial funcționarea rafinăriilor prin subvenții masive reflectă atât vulnerabilitatea infrastructurii energetice ruse, cât și dificultatea de a menține un echilibru între prețurile interne și tentația exporturilor, mai profitabile în contextul global actual.

Pe termen scurt, măsura poate preveni o criză socială majoră, însă analiștii economici atrag atenția că modelul subvenționării petroliere devine tot mai greu de susținut, mai ales în condițiile în care sancțiunile internaționale limitează accesul Rusiei la tehnologie de reparație și echipamente de rafinare.

