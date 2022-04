Rusia a fost suspendată din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Ministrul ucrainean de Externe scrie pe Twitter că ”criminalii de război nu au loc în organismele ONU”.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite tocmai a votat joi după-amiaza, 7 aprilie, suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului în timpul unei sesiuni de la New York, cu 93 de voturi pentru, 24 împotrivă şi 58 de abţineri.

Înainte de vot, ambasadorul Ucrainei la ONU, Sergiy Kyslytsya, a acuzat Rusia de abuzuri „oribile” și a amintit de problema presupuselor crime de civili în orașul Bucha, scrie BBC.

Reprezentantul Rusiei, Gennady Kuzmin, a condamnat votul, iar alte națiuni, inclusiv Coreea de Nord și Siria, l-au susținut.

Înainte de vot, ambasadorul ucrainean la ONU, Sergiy Kyslytsya, a comparat Consiliul pentru Drepturile Omului cu vasul Titanic, care trece printr-o ”ceaţă perfidă spre aisberguri mortale”, şi are nevoie de ajutor pentru a fi salvat de la ”scufundare”, relatează CNN.

Potrivit acestuia, acţiunile Rusiei în Ucraina ”ar fi echivalate cu crime de război şi crime împotriva umanităţii”. Un vot în favoarea suspendării unei ţări din Consiliul pentru Drepturile Omului este ”o acţiune rară şi extraordinară”, însă ”acţiunile Rusiei depăşesc orice limită”, a mai spus el.

”În câteva minute, veţi avea şansa să dovediţi că nu sunteţi doar un spectator indiferent. Tot ce trebuie să faceţi este să apăsaţi butonul «da» şi să salvaţi Consiliul pentru Drepturile Omului şi multe vieţi din întreaga lume şi din Ucraina. Pe de altă parte, dacă votaţi împotrivă, înseamnă că apăsaţi pe trăgaci şi înseamnă un punct roşu pe ecran, roşu ca sângele vieţilor nevinovate pierdute. Şi această imagine a punctelor roşii însângerate de pe acest ecran va rămâne cu voi şi cu noi toţi, atât timp cât memoria nu ne trădează”, a conchis oficialul ucrainean, citat de Agerpres.

Ministrul de Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba a scris pe Twitter:

”Drepturile Rusiei de a adera la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului tocmai au fost suspendate. Criminalii de război nu au loc în organismele ONU care au ca scop protejarea drepturilor omului. Mulțumesc tuturor statelor membre care au susținut rezoluția relevantă a AGONU și au ales partea corectă a istoriei”.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.