Rusia continuă să militarizeze regiunile ocupate din estul și sudul Ucrainei, transformând infrastructura civilă preluată în baze militare, depozite logistice și puncte de lansare pentru drone cu rază lungă de acțiune. Potrivit analiștilor și imaginilor din satelit, zone întinse din regiunile Donețk, Lugansk și Crimeea funcționează deja, în practică, ca o rețea de instalații militare rusești permanente.

Un exemplu recent este aeroportul internațional din Donețk, odinioară una dintre cele mai moderne facilități de acest tip din Ucraina. Reconstruit în 2012 pentru Campionatul European de Fotbal, aeroportul a fost distrus complet în confruntările din 2014, iar timp de aproape un deceniu a rămas în ruină.

Imagini satelitare analizate de publicația Kyiv Independent arată însă că, începând din luna iulie, forțele ruse au asfaltat din nou pista de aterizare, au ridicat hangare temporare și au construit adăposturi de mici dimensiuni – semne clare ale unei activități militare intensificate.

Vadim Hlușko, fondatorul proiectului ucrainean de informații open-source Kiberboroșno, a declarat că noile structuri servesc drept platforme de lansare pentru drone de tip Shahed. În plus față de instalațiile principale, au fost amplasate și poziții false pentru a deruta eventualele atacuri ucrainene.

„Este o infrastructură improvizată, dar eficientă, adaptată pentru desfășurarea atacurilor cu drone. Unele dintre aceste aparate sunt echipate chiar pentru a transporta proiectile, pe care le pot lansa în timpul zborului”, a explicat Hlușko.

Rețea extinsă de facilități militare

Militarizarea infrastructurii ocupate nu este un fenomen izolat. Potrivit experților și activiștilor locali, în multe dintre orașele din teritoriile ocupate, clădirile industriale, școlile sau taberele de vacanță au fost convertite în baze pentru armata rusă.

În orașul Berdeansk, o fabrică de remorci a fost transformată în cazarmă militară. În Dovjans’k, o fostă fabrică de lactate este acum utilizată ca centru de reparații pentru vehicule blindate. În Oleksandrivka, o școală a devenit adăpost pentru tancuri.

În Crimeea și de-a lungul litoralului Mării Azov, foștii poli de turism – inclusiv taberele pentru copii de pe limba de nisip Arabat – au fost convertite în cazări pentru trupele ruse. Potrivit asociației de cercetare regională condusă de Serhii Danilov, majoritatea bazelor de odihnă din zone precum Skadovsk sau Zaliznîi Port sunt în prezent ocupate de forțele Rosgvardiei sau de armata regulată.

🇷🇺🇺🇦 Interesting satellite images are being released showing the Donetsk airport undergoing "repairs." I don't exactly know what this construction is, but the prevailing opinion is that it's being turned into a Geran drone launch Hub. However, I'm not convinced. Geran drones… pic.twitter.com/uawazI6fg1 — Heyman_101 (@SU_57R) August 3, 2025

Un reprezentant al grupării de rezistență Crimean Combat Seagulls a declarat că militarizarea peninsulei a accelerat vizibil după invazia pe scară largă lansată în februarie 2022.

„Crimeea joacă un dublu rol strategic: bază logistică pentru frontul de sud și punct de lansare pentru posibile noi operațiuni”, a afirmat sursa, care a preferat să rămână anonimă.

Potrivit acesteia, peninsula este acum echipată cu sisteme de apărare antiaeriană S-400 și Panțir-S1, precum și cu rachete de coastă Bal și Bastion. Numărul exact al trupelor nu este cunoscut, dar sursa vorbește despre „zeci de garnizoane, aerodromuri, baze navale și complexe de rachete, toate contribuind la menținerea unei stări de pregătire militară complete”.

Riscuri pentru viitorul regiunii și pentru NATO

Oficialii ucraineni avertizează că transformarea regiunilor ocupate într-o vastă infrastructură militară ar putea reprezenta o amenințare pe termen lung nu doar pentru Ucraina, ci și pentru vecinii săi din NATO.

„Militarizează tot ce pot”, a spus o activistă locală din Donețk, membră a grupării de partizani Zla Mavka, sub protecția anonimatului. „Instalează cazărmi în ateliere abandonate, interzic accesul civililor și transporturile militare se fac noaptea.”

Petro Andriușcenko, fost consilier al primarului din Mariupol și coordonator al noului „Centru pentru Studiul Ocupației”, estimează că ceea ce se poate observa din exterior reprezintă „probabil mai puțin de 1% din ceea ce este de fapt acolo”.

Temerile cresc pe fondul speculațiilor privind posibile concesii teritoriale în eventuale negocieri de pace. Fostul președinte american Donald Trump a sugerat ideea unor „schimburi teritoriale”, inclusiv cedarea completă a regiunilor Donețk și Luhansk – teritorii pe care Rusia nu le controlează în totalitate.

Analiștii avertizează că o astfel de decizie ar putea duce la pierderea celor mai bine fortificate poziții defensive ale Ucrainei. Orașe precum Kramatorsk, Pokrovsk sau Kostiantinivka, aflate încă sub control ucrainean, au rezistat datorită poziționării strategice și fortificațiilor ridicate din 2014 încoace.

O populație prinsă între fronturi

În acest timp, locuitorii din teritoriile ocupate se confruntă cu o criză umanitară acută, marcată de lipsa apei, a alimentelor și a serviciilor de bază.

„Cel mai dureros este că toate aceste transformări au loc în timp ce oamenii luptă pentru cele mai elementare nevoi – apă pentru spălat sau pentru a găti ceva copiilor”, a spus o activistă din Donețk afiliată grupului Zla Mavka.

Într-un peisaj dominat de infrastructură militară și incertitudine, viitorul acestor regiuni rămâne profund incert – între amenințarea unor noi ofensive și dificultățile tot mai mari ale unei populații aflate sub ocupație.

