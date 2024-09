Rusia a lansat, duminică 1 septembrie, un atac în orașul Harkov, rănind cel puțin 44 de persoane, au raportat autoritățile locale.

În jurul orei locale 13.00 s-au auzit primele explozii în Harkov. Cartierele Saltivski și Nemișlianski ale orașului au fost atacate, potrivit primarului Ihor Terehov.

Potrivit datelor preliminare, orașul a fost lovit de rachete balistice Iskander-M, a precizat Parchetul General ucrainean.

Până la ora locală 14.00, 22 de persoane au fost rănite în districtul Saltivski și șase în districtul Nemișlianski. Două persoane sunt în stare gravă, a declarat Terehov.

Mai târziu în cursul zilei, Terehov a adăugat că doi copii și doi medici au fost răniți în atacul asupra districtului Saltivski.

Începând cu ora locală 17:40, numărul victimelor a crescut la 44 de persoane, inclusiv șapte copii. Cea mai tânără victimă a atacului are trei luni, potrivit lui Terehov.

⚡️🇷🇺Russia terrorizes 🇺🇦Kharkiv again. Strikes on civil infrastructure, just on the city, - Zelensky.

"In order to stop this terror, the courage of the leaders is sufficient - the courage to give Ukraine everything it needs to protect itself." pic.twitter.com/HkJ0WwEg4w