În noaptea de miercuri, 25 decembrie, Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Ucrainei, iar una dintre rachetele de croazieră a intrat pe teritoriul ucrainean din spațiul aerian al Moldovei.

Conform unui comunicat emis de Forțele Aeriene ale Ucrainei, la ora 7:24, pe 25 decembrie, a fost detectată o rachetă de croazieră care se îndrepta spre Cernăuți, venind din direcția Moldovei.

Potrivit monitorizărilor, racheta rusă a parcurs o distanță de 140 de kilometri prin teritoriul Moldovei și României, relatează Pravda.ua. Aceasta a intrat în Moldova din zona orașului Iampil, situat în regiunea Vinnița, aproape de granița cu Moldova, și a ieșit din teritoriul românesc în apropierea orașului Dărăbani, situat la granița cu Moldova.

MApN au anunţat miercuri dimineaţă că autorităţile ucrainene au informat că o rachetă a forţelor Federaţiei Ruse ar fi trecut pentru aproximativ două minute prin spaţiul aerian al României, însă sistemul de supraveghere aeriană al României nu a detectat o astfel de situaţie.

” Autorităţile militare române au fost informate de cele ucrainene despre faptul că, în jurul orei 7.30, o rachetă a forţelor Federaţiei Ruse, care ar fi avut impactul în regiunea Cernăuţi, Ucraina, ar fi evoluat prin spaţiul aerian al Republicii Moldova şi, pentru aproximativ două minute, şi prin spaţiul aerian al României, în zona de nord, în proximitatea localităţii Darabani. Din datele de monitorizare ale sistemelor de supraveghere aeriană ale României şi din cele furnizate de mijloacele ţărilor NATO care suplimentează monitorizarea în zona de responsabilitate a României, nu a fost confirmată traversarea spaţiului aerian românesc”, precizează MApN.

Structurile competente ale MApN vor continua să cerceteze această situaţie, pentru clarificarea tuturor circumstanţelor, precizează instituţia.

De asemenea, forţele şi mijloacele angrenate în executarea Serviciului de Luptă Poliţie Aeriană – sub comandă naţională şi sub comandă NATO rămân permanent la datorie pentru protejarea spaţiului aerian naţional şi aliat.

Într-un act de brutalitate continuă, Rusia a lansat pe 25 decembrie un atac aerian masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, vizând mai multe orașe din întreaga țară.

Harkov, orașul din nord-estul Ucrainei, a fost unul dintre cele mai afectate, fiind lovit de un „potop de foc” provenit de la rachetele balistice, conform autorităților locale. Bilanțul atacului: cel puțin șase persoane rănite. Exploziile s-au făcut simțite și în alte orașe, precum Dnipro, Kremenciuk, Krivoi Rog, dar și în Ivano-Frankivsk, în vestul țării.

1 person killed, 17 injured: search and rescue operation completed in Kryvyi Rih after yesterday's missile attack

Ads

The building's entrance from the 4th to the 1st floors was destroyed, 4 other apartment buildings, 9 stores and more than 20 cars were damaged. pic.twitter.com/9Gy1K1IYxv