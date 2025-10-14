Un test de rezistență pentru Europa: Până unde va merge Putin?

Autor: Veronica Andrei
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 22:12
Dronă căzută în Polonia FOTO captură video TVN24

Ziua de 10 septembrie 2025 va rămâne în memoria recentă de referință în noul episod de presiune rusă asupra Europei. Dronele care au traversat cu intenție spaţiul aerian al Poloniei nu au fost un accident: este vorba despre o provocare calculată, menită să fixeze limite sau, mai exact, să le caute.

De atunci, Kremlinul a continuat să sondeze apărarea europeană: incursiuni misterioase cu avioane de luptă, apariţii de drone neidentificate deasupra bazelor şi aeroporturilor din Danemarca, România, Estonia, Olanda şi alte state. Aceasta e, în esenţă, o tactică hibridă repetată: la fel cum, din 2014, Moscova a folosit „omuleți verzi” (militari fără însemne), acum foloseşte „drone necunoscute” pentru a testa reacţii, timpi de răspuns şi praguri politice, scrie kyivpost.com.

Strategic şi tactic, raţiunile Moscovei sunt clare — iar primele două merită separate.

Pe plan tactic, aceste manevre urmăresc explicit vulnerabilităţile sistemelor antiaeriene europene. Incidentul din Polonia a forţat NATO să îşi ridice aviaţia de luptă, ridicând întrebarea — pe bună dreptate — cât de verosimilă şi eficientă e apărarea în fața acestor provocări. Ucraina însă oferă astăzi un model: drona-interceptoare, grupuri mobile de interceptare și alte sisteme care demonstrează că nu e nevoie de rachete scumpe pentru a respinge astfel de atacuri. Lecţia Kievului — eficienţă prin soluţii adecvate şi proporţionale — este una pe care Europa ar trebui să o studieze şi, dacă e posibil, să o preia.

Pe plan strategic, obiectivul este de a forţa o recalibrare a sprijinului european pentru Ucraina. Europa rămâne furnizorul şi ruta principală pentru achiziţia şi transferul de armament. Provocările din aer determină statele să îşi reproiecteze priorităţile defensive — să acumuleze pentru propriile nevoi, riscând astfel reducerea fluxului de ajutor către frontul ucrainean. Iar asta slujeşte intereselor Kremlinului: frânând asistenţa, se reduce capacitatea de respingere a agresiunii ruse pe termen lung.

Un al treilea element, mai puţin vizibil, dar la fel de important, e legat de jocul geopolitic extern: Moscova speculează şi eventualele ezitări de la Washington. Retorica administrației din SUA şi paşii concreţi ori lipsa lor în privinţa sancţiunilor rămân factori pe care Kremlinul îi contabilizează. Dacă Washingtonul întârzie cu măsuri dureroase, Rusia capătă spaţiu de manevră — iar asta se traduce prin acţiuni îndrăzneţe, menite să intimideze continentul.

Frica — instrument şi produs al Kremlinului

De la destrămarea URSS încoace, Rusia a construit şi foloseşte cu măiestrie un produs de export constant: frica. De la şantaj nuclear la paradă militară şi ficţiune despre bogăţii şi forţă, Moscova cultivă pericolul imaginar. În realitate, economia şi puterea reală a Rusiei nu justifică mereu spectacolul care se vede pe podiumurile oficiale. Elitele care profită de regim nu îşi doresc un Armageddon — vor banii şi privilegiile. Iar, în acest context, „țapul ispășitor” nuclear are mai mult rol propagandistic decât practic.

Aici intervine însă o altă realitate: în Ucraina, între 2022 şi azi, iluziile despre invincibilitatea armatei ruse au început să se destrame. Rezistenţa ucraineană a arătat lumii că logistica, moralul şi adaptabilitatea contează mai mult decât paradele. Dacă Rusia n-a reuşit să nimicească Ucraina — în ciuda avantajului numeric — întrebarea rămâne: ce poate face acum pentru a-şi impune voinţa asupra Europei? Răspunsul se caută în război hibrid şi în presiune psihologică.

Frica ce erodează coeziunea internă

Europa are acum adevărul şi legea de partea sa — dar acestea sunt acoperite de o pulbere fină de teamă. Reacţiile lente sau protestul verbal fără măsuri concrete se plătesc scump: pierderea încrederii cetăţenului în instituţii. Când guvernele răspund cu „îngrijorare”, electoratul percepe slăbiciune; slăbiciunea este vizibilă nu doar pentru Kremlin, ci şi pentru parteneri şi propriii cetăţeni. Această erodare a încrederii e, poate, cel mai periculos efect intern — o demoralizare care poate destabiliza scena politică internă.

Răspunsul corect: respingere şi constrângere

Ce spune istoria, dar şi experienţa de azi? Că singura cale eficientă e combinarea ripostei şi a sancţiunilor. Ucraina nu a capitulat pentru că a sperat la diplomaţie singură; a ripostat şi a făcut-o cu curaj. Europei nu i se cere să declanşeze un război larg — nu e vorba de asta — ci să folosească instrumente care lovesc Rusia acolo unde simte durerea, fără a transforma continentul într-un câmp de luptă direct.

Un exemplu pragmatic: confiscarea şi utilizarea — în sprijinul reconstituirii Ucrainei — a unor active ruseşti îngheţate. Nu e un pas militar, e o sancţiune economică severă, cu efect palpabil asupra capacităţii Moscovei de a manevra. Conturile de depozit ale Băncii Centrale ruse la decontatori internaţionali conţin sume importante — transformarea acestor fonduri în resurse pentru reconstrucţie şi apărare ar transmite un semnal clar: Europa nu e slabă, nu face concesii şi are voinţă, susține kyivpost.com.

