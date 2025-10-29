Putin anunță testarea dronei submarine nucleare „Poseidon”. Kremlinul afirmă că nu are echivalent la nivel mondial VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 15:44
Drona rusească Poseidon/FOTO:X@Trollstoy88

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că forțele armate ruse au efectuat un nou test al dronei submarine cu propulsie nucleară „Poseidon” – un proiect despre care Kremlinul afirmă că nu are echivalent la nivel mondial.

Potrivit liderului rus, testul a avut loc recent și ar fi inclus, pentru prima dată, activarea completă a sistemului de propulsie nucleară.

„Ieri am efectuat încă un test al unui nou sistem promițător – vehiculul subacvatic fără echipaj Poseidon, cu propulsie nucleară. Am reușit nu doar lansarea de pe submarinul purtător, ci și pornirea reactorului nuclear, care a funcționat un timp îndelungat”, a declarat Putin, citat de presa de stat rusă.

Președintele a descris testul drept „un succes” și a susținut că drona are o putere superioară celei mai avansate rachete balistice intercontinentale a Rusiei, „Sarmat”.

„Prin viteza și adâncimea la care se deplasează, acest aparat nu are echivalent în lume și, pentru moment, nu există mijloace capabile să îl intercepteze”, a afirmat Putin.

Proiecte strategice cu propulsie nucleară

„Poseidon” este unul dintre sistemele de armament anunțate pentru prima dată în 2018, alături de racheta de croazieră Burevestnik, despre care Rusia susține că are o rază de acțiune practic nelimitată datorită propulsiei nucleare.

La începutul acestei luni, Putin a menționat că Moscova a efectuat și un test al rachetei Burevestnik, destinată lansării de la sol și capabilă să transporte un focos nuclear. Sistemul este proiectat să zboare la altitudini joase și să evite detectarea, datorită duratei de zbor extinse oferite de reactorul său miniatural.

Oficialii ruși au descris aceste exerciții ca parte a eforturilor de modernizare strategică. Ministrul de externe Serghei Lavrov a afirmat că, „după aceste teste, mulți au devenit mai reținuți în comentarii”.

Statele Unite au reacționat printr-o declarație a președintelui Donald Trump, care a amintit că forțele americane dețin, de asemenea, submarine cu armament nuclear în apropierea apelor ruse. Trump a adăugat că Rusia ar trebui să se concentreze pe „punerea capătului războiului din Ucraina”.

NATO testează în Franța o nouă armă împotriva bombelor rusești ghidate. Sistemul ar putea fi implementat după o noi verificări în Polonia și România
NATO testează în Franța o nouă armă împotriva bombelor rusești ghidate. Sistemul ar putea fi implementat după o noi verificări în Polonia și România
În Franța a avut loc o nouă rundă de teste pentru un sistem inovator de contracarare a bombelor aeriene ghidate (KAB) utilizate de armata rusă. Potrivit Ministerului Apărării al Ucrainei, de...
Rușii câștigă teren la Pokrovsk și în regiunea Dnipropetrovsk. Raportul de forțe este de 8 la 1 în favoarea trupelor lui Putin
Rușii câștigă teren la Pokrovsk și în regiunea Dnipropetrovsk. Raportul de forțe este de 8 la 1 în favoarea trupelor lui Putin
Forțele ruse au înregistrat progrese pe direcțiile Pokrovsk și Oleksandrivka, potrivit analizei publicate de platforma DeepState. Conform analiștilor, militari ruși au pătruns în zona...
#razboi Ucraina, #teste, #drona subacvatica nucleara, #drona poseidon , #Razboi Ucraina
