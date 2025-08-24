Rusia transformă teritoriile ocupate din Ucraina într-o uriașă bază militară. Semne că armata lui Putin pregătește următoarea invazie

Rusia folosește părțile de est ale Ucrainei aflate sub ocupație pentru a-și consolida pozițiile militare și pentru a pregăti posibile agresiuni viitoare, scrie Kyiv Independent. Infrastructura civilă este transformată în baze pentru adăpostirea trupelor, transportul muniției și lansarea dronelor de atac.

Aeroportul Donețk, readus la viață pentru armata rusă

Un exemplu relevant este Aeroportul Internațional Donețk, care fusese complet distrus în luptele din 2014. După aproape un deceniu de abandon, imagini din satelit furnizate de Planet Labs arată că, în vara acestui an, Rusia a repavat pista și a construit adăposturi și un hangar nou.

Noile structuri, afirmă Vadim Hlushko, fondatorul proiectului ucrainean OSINT Kiberboroshno, ar fi folosite drept rampe de lansare pentru dronele kamikaze Shahed. „Sunt garaje pentru depozitarea și lansarea dronelor. În plus, au fost create poziții de lansare false, menite să inducă în eroare”, a explicat Hlushko. Acesta avertizează că unele drone ar putea fi echipate chiar cu obuze de artilerie, pentru atacuri combinate.

Infrastructura ocupată, reutilizată

Transformarea obiectivelor civile în baze militare nu este o practică nouă pentru Moscova. Fabrici, ateliere și clădiri industriale sunt ocupate și adaptate pentru nevoile armatei. „Militarizează tot ce le cade în mână. Armata ocupă ateliere goale, instalează barăci, iar convoaiele intră și ies noaptea”, a declarat o activistă din Donețk, membră a grupului partizan Zla Mavka, sub protecția anonimatului.

La rândul său, Petro Andriushenko, consilier de război al primarului din Mariupol, subliniază că amploarea fenomenului este greu de estimat. „Ceea ce vedem din noile instalații militare este probabil mai puțin de 1% din realitate. În aproape fiecare centru populat există un sediu pentru soldații ruși”, a afirmat acesta.

Îngrijorări legate de viitoare agresiuni

Pe lângă Donbas, infrastructura ocupată se extinde și în sud, inclusiv în Berdiansk, unde o fabrică de camioane a fost transformată în bază militară după capturarea orașului în 2022, potrivit Digi24.ro

Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că militarizarea masivă a regiunilor ocupate ar putea reprezenta o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru statele membre NATO din apropiere.

În timp ce președintele american Donald Trump a propus „schimburi teritoriale” ca parte a unei eventuale înțelegeri de pace, ucrainenii atrag atenția că zonele cedate ar putea deveni terenuri de pregătire pentru următoarea ofensivă a Rusiei.

