Rusia transformă teritoriile ocupate din Ucraina într-o uriașă bază militară. Semne că armata lui Putin pregătește următoarea invazie

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 24 August 2025, ora 07:34
111 citiri
Rusia transformă teritoriile ocupate din Ucraina într-o uriașă bază militară. Semne că armata lui Putin pregătește următoarea invazie
Aeroportul din Donețk distrus /FOTO:X@eurovanya

Rusia folosește părțile de est ale Ucrainei aflate sub ocupație pentru a-și consolida pozițiile militare și pentru a pregăti posibile agresiuni viitoare, scrie Kyiv Independent. Infrastructura civilă este transformată în baze pentru adăpostirea trupelor, transportul muniției și lansarea dronelor de atac.

Aeroportul Donețk, readus la viață pentru armata rusă

Un exemplu relevant este Aeroportul Internațional Donețk, care fusese complet distrus în luptele din 2014. După aproape un deceniu de abandon, imagini din satelit furnizate de Planet Labs arată că, în vara acestui an, Rusia a repavat pista și a construit adăposturi și un hangar nou.

Noile structuri, afirmă Vadim Hlushko, fondatorul proiectului ucrainean OSINT Kiberboroshno, ar fi folosite drept rampe de lansare pentru dronele kamikaze Shahed. „Sunt garaje pentru depozitarea și lansarea dronelor. În plus, au fost create poziții de lansare false, menite să inducă în eroare”, a explicat Hlushko. Acesta avertizează că unele drone ar putea fi echipate chiar cu obuze de artilerie, pentru atacuri combinate.

Infrastructura ocupată, reutilizată

Transformarea obiectivelor civile în baze militare nu este o practică nouă pentru Moscova. Fabrici, ateliere și clădiri industriale sunt ocupate și adaptate pentru nevoile armatei. „Militarizează tot ce le cade în mână. Armata ocupă ateliere goale, instalează barăci, iar convoaiele intră și ies noaptea”, a declarat o activistă din Donețk, membră a grupului partizan Zla Mavka, sub protecția anonimatului.

La rândul său, Petro Andriushenko, consilier de război al primarului din Mariupol, subliniază că amploarea fenomenului este greu de estimat. „Ceea ce vedem din noile instalații militare este probabil mai puțin de 1% din realitate. În aproape fiecare centru populat există un sediu pentru soldații ruși”, a afirmat acesta.

Îngrijorări legate de viitoare agresiuni

Pe lângă Donbas, infrastructura ocupată se extinde și în sud, inclusiv în Berdiansk, unde o fabrică de camioane a fost transformată în bază militară după capturarea orașului în 2022, potrivit Digi24.ro

Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că militarizarea masivă a regiunilor ocupate ar putea reprezenta o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru statele membre NATO din apropiere.

În timp ce președintele american Donald Trump a propus „schimburi teritoriale” ca parte a unei eventuale înțelegeri de pace, ucrainenii atrag atenția că zonele cedate ar putea deveni terenuri de pregătire pentru următoarea ofensivă a Rusiei.

Rușii susțin că au cucerit două sate din regiunea Donețk - Cât controlează Rusia din teritoriul Ucrainei
Rușii susțin că au cucerit două sate din regiunea Donețk - Cât controlează Rusia din teritoriul Ucrainei
Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat sâmbătă, 23 august, ocuparea a două localități din estul Ucrainei, în regiunea Donețk. Este vorba despre Sredneie și Kleban-Byk, aflate în...
Vladimir Putin: „Rusia nu a început războiul, oamenii sunt spălați pe creier. Propaganda funcționează”
Vladimir Putin: „Rusia nu a început războiul, oamenii sunt spălați pe creier. Propaganda funcționează”
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia „nu a început războiul din Ucraina” și că face „tot posibilul pentru a-l opri”. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei...
#razboi Ucraina, #Ucraina razboi Rusia, #invazie ucraina, #armata rusa, #baza militara , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu ramas in viata al sotilor Elena si Nicolae Ceausescu
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei cu 4 tineri morti, in Fagaras. "A venit pana aici sus, esti nebun?"
DigiSport.ro
Cum au numit olandezii prestatia lui Dennis Man, scos dupa 45 de minute la debutul pentru PSV

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un nou cutremur în România, duminică dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
  2. Rusia transformă teritoriile ocupate din Ucraina într-o uriașă bază militară. Semne că armata lui Putin pregătește următoarea invazie
  3. O turistă şi-a pierdut vederea după ce a băut un cocktail toxic, în Bali: ”Sunt norocoasă, alții au murit” VIDEO
  4. Cine sunt favoriții cursei prezidențiale în Ucraina și când ar putea avea loc SONDAJ
  5. Concedierile din mediul privat în 2025: Va urma şi România trendul la nivel global? „Unele sectoare continuă să crească și oferă joburi cu mai multă siguranță”
  6. Bulgaria a primit doar două avioane F-16, iar unul este deja defect. De ce întârzie restul flotei
  7. Tragedia care a lovit serialul "Emily in Paris". A murit în timpul filmărilor
  8. China ia în calcul trimiterea de trupe în Ucraina. Care este singura condiție pusă de Beijing
  9. ISW: Rusia a lovit deliberat fabrica americană din Ucraina pentru a speria investitorii occidentali
  10. Ministrul Educației, Daniel David, după ce i-a îndemnat pe studenți să lucreze part-time: „În facultate nu am lucrat, m-au susținut părinții”